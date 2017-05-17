«Спартак» установил новый рекорд чемпионата России по количеству домашних побед за сезон

В матче 29-го тура премьер-лиги «Спартак» на своем поле обыграл «Терек» – 3:0.

Таким образом, «Спартак» одержал 14-ю победу на своем поле в этом сезоне. Это новый рекорд чемпионата России. Предыдущее лучшее достижение – 13 домашних побед – принадлежало самому «Спартаку» (сезон-1994) и ЦСКА (сезон-2013/14).

Напомним, что в этом сезоне «Спартак» дома потерял очки в матче с «Уфой» – 0:1.