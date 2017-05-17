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Харри Сятери: Думаю, мы можем обыграть сборную США

Источник:  ТАССКомментарии

Вратарь сборной Финляндии Харри Сятери поделился ожиданиями от предстоящего четвертьфинального матча чемпионата мира против команды США.

- Мы слабо начали чемпионат мира, крупно проиграли команде Франции. Мы верили в себя и оказались в четвертьфинале в Кельне. Для нас не имеет значения, что мы стали четвертыми в группе. На турнире осталось восемь команд и нужно обыгрывать каждую, чтобы стать чемпионами.

Мы только вчера играли со сборной Канады, думаю, с американцами будет похожая игра. Мы будем готовы, думаю, мы можем их обыграть, - приводит слова голкипера ТАСС.

Напомним, что матч между сборными США и Финляндии состоится в четверг.Встреча начнется в 17:15 по московскому времени.

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