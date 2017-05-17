Голы Витиньо и Дзагоева принесли ЦСКА победу над «Рубином»
Футболисты казанского «Рубина» в домашнем матче
29-го тура РФПЛ проиграли московскому ЦСКА.
Встреча, прошедшая в среду на «Казань Арене»,
завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Первый тайм завершился без забитых
мячей. На 49-й минуте «Рубин» остался в меньшинстве после прямой красной
карточки Мийо Цакташу за грубый подкат под Василия Березуцкого. На 72-й минуте со штрафного удара отличился
бразилец Витиньо. А итоговый счет в компенсированное время установил вышедший на замену Алан Дзагоев.
Таким образом, ЦСКА набрал 59 очков и сохранил за
собой второе место в турнирной таблице РФПЛ. 58 очков в активе «Зенита». У «Рубина»
осталось 35 очков. Казанский клуб находится в середине таблицы.
В матчах последнего 30-го тура ЦСКА 21 мая примет «Анжи», «Зенит» на выезде сыграет с «Локомотивом», а «Рубин» в Перми встретится с местным «Амкаром».
Матч
Голы
Витиньо 72 (0:1). Дзагоев 90 (0:2).
Состав
Рубин: Рыжиков, Санчес, Кузьмин (Сонг, 55), Самбрано, Ткачук, Мвила (Ахметов, 87), Цакташ, Камболов, Жонатас, Рочина (Махатадзе, 64), Канунников
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Игнашевич, Щенников (Миланов, 71), Березуцкий В. (Дзагоев, 57), Фернандес, Головин, Вернблум, Натхо, Чалов (Тошич, 89), Витиньо
Удаления:
Цакташ, 49 - нет
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
17 мая 19:30, Казань Арена, Текстовая трансляция