Голы Витиньо и Дзагоева принесли ЦСКА победу над «Рубином»

Футболисты казанского «Рубина» в домашнем матче 29-го тура РФПЛ проиграли московскому ЦСКА.

Встреча, прошедшая в среду на «Казань Арене», завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Первый тайм завершился без забитых мячей. На 49-й минуте «Рубин» остался в меньшинстве после прямой красной карточки Мийо Цакташу за грубый подкат под Василия Березуцкого. На 72-й минуте со штрафного удара отличился бразилец Витиньо. А итоговый счет в компенсированное время установил вышедший на замену Алан Дзагоев.

Таким образом, ЦСКА набрал 59 очков и сохранил за собой второе место в турнирной таблице РФПЛ. 58 очков в активе «Зенита». У «Рубина» осталось 35 очков. Казанский клуб находится в середине таблицы.

В матчах последнего 30-го тура ЦСКА 21 мая примет «Анжи», «Зенит» на выезде сыграет с «Локомотивом», а «Рубин» в Перми встретится с местным «Амкаром».