Сергей Карякин: Никогда еще я не приходил болеть за «Спартак» в таком шикарном настроении
Российский шахматист Сергей Карякин посетил матч между «Спартаком» и «Тереком» в рамках 29-го тура РФПЛ.
«Никогда еще я не приходил болеть за «Спартак» в таком шикарном настроении», - написал Карякин в своем твиттере.
Никогда еще я не приходил болеть за #Спартак в таком шикарном настроении🍾🍾🍾!! #спартакчемпион !!!💪💪💪 pic.twitter.com/pG5DJoQnIs— Sergey Karjakin (@SergeyKaryakin) 17 мая 2017 г.
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