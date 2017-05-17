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На матче «Спартака» задержан рок-музыкант с наркотиками

Источник:  ТАССКомментарии

Московская полиция задержала солиста рок-группы «Би-2» Леву с наркотиками во время футбольного матча «Спартак» — «Терек». 

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве, «в ходе обеспечения общественного порядка при проведении футбольного матча «Спартак» — «Терек» задержан гражданин по подозрению в хранении веществ, изъятых из гражданского оборота». 

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. 

По данным информированного источника, задержанный — солист рок-группы «Би-2» Егор Бортник, известный как Лева Би-2. По словам источника, по предварительным данным, у него был изъят пакетик с наркотиком.
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