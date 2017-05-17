«Ростов» обыграл «Анжи» и вошел в зону Лиги Европы
Футболисты «Ростова» на выезде переиграли «Анжи» в матче 29-го тура чемпионата России со счетом 2:1.
Счет в матче на 61-й минуте открыл нападающий ростовской команды Сердар Азмун. Спустя три минуты полузащитник «Ростова» Дмитрий полоз удвоил преимущество гостей. На 78-й минуте нападающий «Анжи» Александр Прудников сократил отставание в счете.
После этой игры подопечные Ивана Данильянца набрали 48 очков и поднялись на четвертое место в турнирной таблице РФПЛ. «Анжи» с 30 очками занимает 12-ю строчку в чемпионате.
В заключительном туре 21 мая «Ростов» в гостях встретится с «Оренбургом». В тот же день «Анжи» на выезде сыграет с ЦСКА.
Матч
Голы
Азмун 61 (0:1). Полоз 64 (0:2). Прудников 78 (1:2).
Состав
Анжи: Юрченко, Мусалов, Паршивлюк, Фибел, Жиров, Тетрашвили (Прудников, 74), Гулиев, Хадарцев (Хубулов, 59), Яковлев, Долгов (Эзатолахи, 67), Будковский
Ростов: Медведев, Симич, Кудряшов, Навас, Калачёв, Нобоа, Гацкан, Ерохин, Байрамян (Терентьев, 84), Бухаров (Полоз, 46), Девич (Азмун, 46)
Предупреждения:
Тетрашвили, 31; Будковский, 90 - Байрамян, 58; Терентьев, 90
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
17 мая 19:30, Анжи-Арена, Текстовая трансляция