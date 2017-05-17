«Арсенал» не смог обыграть «Амкар»
Футболисты «Арсенала» в домашнем матче 29-го тура
чемпионата России сыграли вничью с «Амкаром».
Встреча, прошедшая в среду в Туле на стадионе «Арсенал»,
завершилась со счетом 0:0.
Таким образом, «Арсенал» набрал 25 очков и
остался на 15-м месте в турнирной таблице РФПЛ. У «Амкара» стало 35 очков.
Пермский клуб находится в середине таблицы.
В матчах последнего 30-го тура «Арсенал» 21 мая примет московский «Спартак», а «Амкар» в этот день дома сыграет с казанским «Рубином».
Матч
Состав
Арсенал: Габулов, Григалава, Хагуш, Беляев, Сунзу, Максимов, Александров, Боурчану, Горбатенко, Думбия, Шевченко (Расич, 69)
Амкар: Хомич, Милькович, Идову, Занев, Конде, Зайцев, Комолов (Прокофьев, 76), Гол, Йовичич, Гасилин (Костюков, 63), Бодул
Предупреждения:
Григалава, 89 - Милькович, 73; Костюков, 77
Судья:
Владимир Москалёв (Россия)
Место и дата
17 мая 19:30, Арсенал, Онлайн-трансляция