«Арсенал» не смог обыграть «Амкар»

Футболисты «Арсенала» в домашнем матче 29-го тура чемпионата России сыграли вничью с «Амкаром».

Встреча, прошедшая в среду в Туле на стадионе «Арсенал», завершилась со счетом 0:0.

Таким образом, «Арсенал» набрал 25 очков и остался на 15-м месте в турнирной таблице РФПЛ. У «Амкара» стало 35 очков. Пермский клуб находится в середине таблицы.

В матчах последнего 30-го тура «Арсенал» 21 мая примет московский «Спартак», а «Амкар» в этот день дома сыграет с казанским «Рубином».