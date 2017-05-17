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Макарова вышла в третий круг турнира в Риме

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская теннисистка Екатерина Макарова вышла в третий круг турнира в Риме, призовой фонд которого составляет почти 2,8 миллиона долларов.

В матче второго круга Макарова обыграла словачку Доминику Цибулкову со счетом 1:6, 6:1, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 50 минут.

За выход в 1/4 финала Макарова сыграет с голландкой Кики Бертенс.

Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 2 775 745 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
2-й круг

Матч

Цибулкова Д. (Словакия) - Макарова Е. (Россия) - 6:1, 1:6, 3:6

Место и дата

17 мая 18:50, , Онлайн-трансляция

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