Макарова вышла в третий круг турнира в Риме
Российская
теннисистка Екатерина Макарова вышла в третий круг турнира в Риме, призовой
фонд которого составляет почти 2,8 миллиона долларов.
В матче
второго круга Макарова обыграла словачку Доминику Цибулкову со счетом 1:6, 6:1,
6:3. Встреча продолжалась 1 час 50 минут.
За выход в 1/4 финала Макарова сыграет с
голландкой Кики Бертенс.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 2 775 745 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
2-й круг
Матч
Цибулкова Д. (Словакия) - Макарова Е. (Россия) - 6:1, 1:6, 3:6
Место и дата
17 мая 18:50, , Онлайн-трансляция
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