Макарова вышла в третий круг турнира в Риме

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Шараповой отказали, своего преступника взяли: двойные стандарты «Ролан Гаррос» Следом за отказом от Шараповой на мужской Открытый чемпионат Франции пригласили француза, который был дисквалифицирован за ставки.

«Шарапову наказывают за то, что она русская». Французы о Ролан Гаррос без Марии «Советский спорт» интересуется, что думают французские фанаты тенниса, которых лишили возможности наблюдать за игрой Марии на турнире.

Мария Шарапова: Должна пройти обследование и убедиться, что травма несерьезная Мария Шарапова прокомментировала свой отказ доиграть матч второго круга турнира WTA в Риме против хорватки Мирьяны Лючич-Барони.

Глава WTA: Шарапова уже отбыла дисквалификацию, нет оснований для дополнительных санкций Глава WTA Стив Саймон прокомментировал решение организаторов «Ролан Гаррос» не выдавать россиянке Марии Шараповой wild card на турнир 2017 года.

Кристина Младенович: Недопуск Шараповой на «Ролан Гаррос» меня нисколько не удивил Французская теннисистка Кристина Младенович прокомментировала отказ организаторов «Ролан Гаррос» от выдаче wild card Марии Шараповой.

Первое поражение России на ЧМ, травма Шараповой и дубль Алексиса Санчеса. Главные новости утра «Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра среды.

Беда не приходит одна: Шарапова, не попав в Париж, получила травму в Риме Мария Шарапова не сумела закончить матч против Мирьяны Лючич-Барони во втором круге турнира в Риме.

Виктор Янчук: Организаторы «Ролан Гаррос» идут на поводу у тех, кто бросает камни в Шарапову Заслуженный тренер России Виктор Янчук считает, что организаторы «Ролан Гаррос», решив не предоставлять Марии Шараповой wild card, пошли на поводу у той части спортивной общественности, которая негативно относится к российской теннисистке.

Шарапова из-за травмы не доиграла матч второго круга турнира в Мадриде Российская теннисистка Мария Шарапова досрочно прекратила выступление на турнире в Риме, не доиграв из-за проблем со здоровьем матч второго круга с хорваткой Мирьяной Лючич-Барони.

Кузнецова вышла в третий круг турнира в Риме Российская теннисистка Светлана Кузнецова вышла в третий круг представительного турнира в Риме, призовой фонд которого превышает 2,7 миллиона долларов.

Шамиль Тарпищев: Не допускать Шарапову на «Ролан Гаррос» – неправильно Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что решение организаторов «Ролан Гаррос» не допускать российскую теннисистку Марию Шарапову до турнира является неправильным.

Шарапова – Лючич-Барони - 4:6, 6:3, 2:1, отказ Во вторник в матче второго круга турнира WTA в итальянском Риме россиянка Мария Шарапова встречается с хорваткой Мирьной Лючич-Барони.

Шарапову прокатили с «Ролан Гаррос». Мария не выступит в Париже Федерация теннис Франции приняла решение не предоставлять Шараповой wild card ни в основную сетку, ни даже в квалификацию «Ролан Гарроса».

Севастова победила Бегу и вышла на Павлюченкову 18-я ракетка мира Анастасия Севастова вышла во второй круг турнира WTA Internazionali BNL d’Italia в Риме.

Макарова победила Винчи и вышла во второй круг в Риме 43-я ракетка мира Екатерина Макарова одержала победу над Робертой Винчи из Италии (6:2, 6:1) в матче первого круга турнира WTA Internazionali BNL d’Italia в Риме.

Анастасия Павлюченкова: После матча со Стосур у меня не осталось никаких сил 12-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова подвела итоги матча первого круга турнира WTA Internazionali BNL d’Italia в Риме с Самантой Стосур (6:4, 6:7 (5:7), 6:1).

Мария Шарапова: Я хочу снова ощутить вкус больших побед Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова поделилась ожиданиями от своего возвращения в WTA-тур.

Мария Шарапова: Для меня очень важно, что я вернулась и сыграла три турнира подряд Российская теннисистка Мария Шарапова после победы над Кристиной Макхэйл на турнире WTA в Риме (6:4, 6:2) обеспечила себе место в квалификации Уимблдона. После матча Мария отметила, что не знала об этом.