Александр Григорян: За футбол «Анжи» не стыдно, но «Ростов» выше классом

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян подвел итоги матча против «Ростова» (1:2).

- Игра проходила под нашу диктовку. Что касается, тактики, мы знали, как действовать против «Ростова». У нас это получилось. Имели преимущество, но не реализовали моменты. Во втором тайме пропустили два мяча.



- «Ростов» - классная команда, после отдыха они перехватили инициативу, почувствовали, что у нас просели фланги. Зачем я поменял Хадарцева и Долгова? Хочу сказать, что первый сыграл великолепный матч, но это его первая игра, он не готов бегать 90 минут. Долгов же не забил два момента, и гол пришел после его потери. Замены сыграли. Хубулов дал голевую на Прудникова и в конце вывел Яковлева на хорошую позицию.

- Мы показываем футбол, за который не стыдно, но надо реально понимать, что «Ростов» выше классом, - сказал Григорян.