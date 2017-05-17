Александр Григорян: За футбол «Анжи» не стыдно, но «Ростов» выше классом
Главный тренер «Анжи» Александр Григорян подвел итоги матча против «Ростова» (1:2).
- Игра проходила под нашу диктовку. Что касается, тактики, мы знали, как действовать против «Ростова». У нас это получилось. Имели преимущество, но не реализовали моменты. Во втором тайме пропустили два мяча.
- «Ростов» - классная команда, после отдыха они перехватили инициативу, почувствовали, что у нас просели фланги. Зачем я поменял Хадарцева и Долгова? Хочу сказать, что первый сыграл великолепный матч, но это его первая игра, он не готов бегать 90 минут. Долгов же не забил два момента, и гол пришел после его потери. Замены сыграли. Хубулов дал голевую на Прудникова и в конце вывел Яковлева на хорошую позицию.
- Мы показываем футбол, за который не стыдно, но надо реально понимать, что «Ростов» выше классом, - сказал Григорян.
Матч
Голы
Азмун 61 (0:1). Полоз 64 (0:2). Прудников 78 (1:2).
Состав
Анжи: Юрченко, Мусалов, Паршивлюк, Фибел, Жиров, Тетрашвили (Прудников, 74), Гулиев, Хадарцев (Хубулов, 59), Яковлев, Долгов (Эзатолахи, 67), Будковский
Ростов: Медведев, Симич, Кудряшов, Навас, Калачёв, Нобоа, Гацкан, Ерохин, Байрамян (Терентьев, 84), Бухаров (Полоз, 46), Девич (Азмун, 46)
Предупреждения:
Тетрашвили, 31; Будковский, 90 - Байрамян, 58; Терентьев, 90
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
17 мая 19:30, Анжи-Арена, Текстовая трансляция