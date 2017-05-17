Игорь Шалимов: Результат матча «Ростова» узнал после игры с «Зенитом»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился впечатлениями от матча 29-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:1).

- Следили ли вы за игрой «Ростова»?

- Нет, результат матча узнал после игры.

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- Игра команды похожа на ту, которую вы хотели бы видеть?

- Мы стараемся контролировать мяч и создавать моменты, не допускать быстрых атак на свои ворота. Иногда все это получается, но с реализацией своих шансов у нас большие проблемы. Игра очень сильно меняется, если забивать свой первый, второй или третий момент в матче, - передает слова Шалимова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в матче 29-го тура чемпионата России «Зенит» дома обыграл «Краснодар» со счетом 1:0. Единственный мяч в составе сине-бело-голубых на 12-й минуте матча с передачи Мигеля Данни забил Артем Дзюба.

Подопечные Мирчи Луческу занимают третье место в турнирной таблице с 58 очками, команда Игоря Шалимова идет на пятой строчке, имея в активе 46 баллов.

В заключительном туре РФПЛ петербуржцы в Москве сыграют с «Локомотивом», «Краснодар» в Томске встретится с «Томью». Оба матча состоятся 21 мая и начнутся в 15:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.