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Букмекеры отдают «Питтсбургу» небольшое преимущество перед «Оттавой» в третьем матче серии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Букмекерские конторы выставили котировки на третью встречу полуфинала Кубка Стэнли, в которой «Оттава» примет «Питтсбург».

Победа хозяев льда в основное время оценивается коэффциентом 2,77, тогда как виктория гостей идет за 2,33.

За ничью букмекеры предлагают 3,71.

Матч начнется в четверг в 03:00 мск.

Напомним, пока счет в серии 1:1.

Матч

Оттава - Питтсбург - 5:1 (4:0, 1:0, 0:1)

Голы:

Хоффман (Террис, Берроуз), 0:48 (1:0). Мето (Райан, Брассар), 10:34 (2:0). Брассар (Макартур, Райан), 12:28 (3:0). Смит (Карлссон, Мето), 12:52 (4:0). Террис (Хоффман, Классон), 38:18 (5:0). Кросби (Штрайт, Кессел), 46:07 (5:1 - бол.).

Место и дата

18 мая 03:00, Канадиан Тайер Центр, Онлайн-трансляция

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