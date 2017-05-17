Александр Григорян: Посмотрим, как в «Анжи» будет работать другой специалист
Главный тренер «Анжи» прокомментировал свою работу на посту главного тренера команды.
- Мне как тренеру не стыдно за свою работу. Да, я совершал ошибки, как и все, но них просто акцентировали внимание. Посмотрим, как тут будет работать другой специалист, - сказал Григорян.
Напомним, что в матче 29-го тура РФПЛ «Анжи» проиграл «Ростову» - 1:2.
Матч
Голы
Азмун 61 (0:1). Полоз 64 (0:2). Прудников 78 (1:2).
Состав
Анжи: Юрченко, Мусалов, Паршивлюк, Фибел, Жиров, Тетрашвили (Прудников, 74), Гулиев, Хадарцев (Хубулов, 59), Яковлев, Долгов (Эзатолахи, 67), Будковский
Ростов: Медведев, Симич, Кудряшов, Навас, Калачёв, Нобоа, Гацкан, Ерохин, Байрамян (Терентьев, 84), Бухаров (Полоз, 46), Девич (Азмун, 46)
Предупреждения:
Тетрашвили, 31; Будковский, 90 - Байрамян, 58; Терентьев, 90
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
17 мая 19:30, Анжи-Арена, Текстовая трансляция