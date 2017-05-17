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Иван Данильянц: Сегодня «Ростов» победил в очень важном матче

Геннадий Никитов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц подвел итоги матча против «Анжи» (2:1).

- Сегодня был непростой матч. «Анжи» подтвердил репутацию самобытной команды. В первом тайме нам было очень тяжело. Соперник был настроен на победу, провел много атак. К счастью, в первом тайме мы не пропустили, а после перерыва поменяли рисунок игры, сделав замены. Это позволило  нам отбирать много мячей и выходить в быстрые таки, которые привели к двум голам. Сегодня мы победили в очень важном матче, - сказал Данильянц.

Матч

Анжи - Ростов - 1:2 (0:0)

Голы

Азмун 61 (0:1). Полоз 64 (0:2). Прудников 78 (1:2).

Состав

Анжи: Юрченко, Мусалов, Паршивлюк, Фибел, Жиров, Тетрашвили (Прудников, 74), Гулиев, Хадарцев (Хубулов, 59), Яковлев, Долгов (Эзатолахи, 67), Будковский

Ростов: Медведев, Симич, Кудряшов, Навас, Калачёв, Нобоа, Гацкан, Ерохин, Байрамян (Терентьев, 84), Бухаров (Полоз, 46), Девич (Азмун, 46)

Предупреждения:

Тетрашвили, 31; Будковский, 90 - Байрамян, 58; Терентьев, 90

Судья:

Алексей Николаев (Россия)

Место и дата

17 мая 19:30, Анжи-Арена, Текстовая трансляция

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