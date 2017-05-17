Беспорядки в Тушине: Церемония награждения «Спартака» откладывается из-за фанатов на поле
Пауза после окончания матча «Спартак» - «Терек» затягивается.
Команда «Спартак», облачившаяся уже в чемпионскую форму (с золотыми номерами и фамилиями), по-прежнему не может выйти на поле. Все поле занято выбежавшими из секторов болельщиками. Верхние ярусы скандируют: «Отходи!» Но сцену пока установить невозможно.
Лидеры фан-движений обращаются с просьбой освободить поле. Александр Мирзоян и Ринат Дасаев обращаются к болельщикам, но пока безрезультатно.
«Советский спорт» с места следит за развитием ситуации.
Матч
Голы
Глушаков 15 (1:0). Глушаков 19 (2:0). Промес 74 (3:0).
Состав
Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Таски, Ещенко, Промес, Глушаков (Самедов, 70), Попов (Ананидзе, 62), Зобнин, Фернандо, Зе Луиш (Адриано, 65)
Терек: Городов, Анхель, Уциев, Родолфо (Роши, 76), Семёнов, Пирис, Кузяев, Мохаммади, Иванов (Бериша, 90), Лебеденко (Митришев, 83), Мбенг
Предупреждения:
Попов, 23; Промес, 74 - Пирис, 45
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
17 мая 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция