Виктор Гончаренко: В первые минуты матча ЦСКА действовал зажато
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тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказал мнение о победе своих подопечных в матче
29-го тура чемпионата России против «Рубина» (2:0).
«Думаю, в первые
минуты матча мы были зажаты. У нас была
одна цель - победить. После удаления во втором тайме команда гостей стала
закрываться, но нам удалось забить. А дальше - мы довели игру до победы», -
приводит «Бизнес-Онлайн» слова Гончаренко.
Встреча, прошедшая в среду на «Казань Арене», завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Первый тайм завершился без забитых мячей. На 49-й минуте «Рубин» остался в меньшинстве после прямой красной карточки Мийо Цакташу за грубый подкат под Василия Березуцкого. На 72-й минуте со штрафного удара отличился бразилец Витиньо. А итоговый счет в компенсированное время установил вышедший на замену Алан Дзагоев.
Матч
Голы
Витиньо 72 (0:1). Дзагоев 90 (0:2).
Состав
Рубин: Рыжиков, Санчес, Кузьмин (Сонг, 55), Самбрано, Ткачук, Мвила (Ахметов, 87), Цакташ, Камболов, Жонатас, Рочина (Махатадзе, 64), Канунников
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Игнашевич, Щенников (Миланов, 71), Березуцкий В. (Дзагоев, 57), Фернандес, Головин, Вернблум, Натхо, Чалов (Тошич, 89), Витиньо
Удаления:
Цакташ, 49 - нет
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
17 мая 19:30, Казань Арена, Текстовая трансляция