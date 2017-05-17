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Виктор Гончаренко: В первые минуты матча ЦСКА действовал зажато

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказал мнение о победе своих подопечных в матче 29-го тура чемпионата России против «Рубина» (2:0).

«Думаю, в первые минуты матча мы были зажаты. У нас была одна цель - победить. После удаления во втором тайме команда гостей стала закрываться, но нам удалось забить. А дальше - мы довели игру до победы», - приводит «Бизнес-Онлайн» слова Гончаренко.

Встреча, прошедшая в среду на «Казань Арене», завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Первый тайм завершился без забитых мячей. На 49-й минуте «Рубин» остался в меньшинстве после прямой красной карточки Мийо Цакташу за грубый подкат под Василия Березуцкого. На 72-й минуте со штрафного удара отличился бразилец Витиньо. А итоговый счет в компенсированное время установил вышедший на замену Алан Дзагоев.

Матч

Рубин - ЦСКА - 0:2 (0:0)

Голы

Витиньо 72 (0:1). Дзагоев 90 (0:2).

Состав

Рубин: Рыжиков, Санчес, Кузьмин (Сонг, 55), Самбрано, Ткачук, Мвила (Ахметов, 87), Цакташ, Камболов, Жонатас, Рочина (Махатадзе, 64), Канунников

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Игнашевич, Щенников (Миланов, 71), Березуцкий В. (Дзагоев, 57), Фернандес, Головин, Вернблум, Натхо, Чалов (Тошич, 89), Витиньо

Удаления:

Цакташ, 49 - нет

Судья:

Михаил Вилков (Россия)

Место и дата

17 мая 19:30, Казань Арена, Текстовая трансляция

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