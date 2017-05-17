Виктор Гончаренко: В первые минуты матча ЦСКА действовал зажато

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказал мнение о победе своих подопечных в матче 29-го тура чемпионата России против «Рубина» (2:0).

«Думаю, в первые минуты матча мы были зажаты. У нас была одна цель - победить. После удаления во втором тайме команда гостей стала закрываться, но нам удалось забить. А дальше - мы довели игру до победы», - приводит «Бизнес-Онлайн» слова Гончаренко.

Встреча, прошедшая в среду на «Казань Арене», завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Первый тайм завершился без забитых мячей. На 49-й минуте «Рубин» остался в меньшинстве после прямой красной карточки Мийо Цакташу за грубый подкат под Василия Березуцкого. На 72-й минуте со штрафного удара отличился бразилец Витиньо. А итоговый счет в компенсированное время установил вышедший на замену Алан Дзагоев.