Леонид Федун: Думаю, что Глушаков – лучший игрок чемпионата
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун поделился эмоциями от победы красно-белых над «Тереком» (3:0) в 29-м туре РФПЛ.
– К сожалению, давка, но болельщики обещали, что все будет хорошо, но эмоции возобладали. Наверное, в такой день можно. Игра – супер, я думаю, что Глушаков – лучший игрок чемпионата, – приводит слова Федуна «Матч ТВ».
Команда Массимо Карреры, досрочно ставшая чемпионом, набрала 69 очков. В заключительном, 30-м туре «Спартак» 21 мая на выезде сыграет с «Арсеналом».
Матч
Голы
Глушаков 15 (1:0). Глушаков 19 (2:0). Промес 74 (3:0).
Состав
Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Таски, Ещенко, Промес, Глушаков (Самедов, 70), Попов (Ананидзе, 62), Зобнин, Фернандо, Зе Луиш (Адриано, 65)
Терек: Городов, Анхель, Уциев, Родолфо (Роши, 76), Семёнов, Пирис, Кузяев, Мохаммади, Иванов (Бериша, 90), Лебеденко (Митришев, 83), Мбенг
Предупреждения:
Попов, 23; Промес, 74 - Пирис, 45
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
17 мая 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция