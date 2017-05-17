Леонид Федун: Думаю, что Глушаков – лучший игрок чемпионата

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун поделился эмоциями от победы красно-белых над «Тереком» (3:0) в 29-м туре РФПЛ.

– К сожалению, давка, но болельщики обещали, что все будет хорошо, но эмоции возобладали. Наверное, в такой день можно. Игра – супер, я думаю, что Глушаков – лучший игрок чемпионата, – приводит слова Федуна «Матч ТВ».

Команда Массимо Карреры, досрочно ставшая чемпионом, набрала 69 очков. В заключительном, 30-м туре «Спартак» 21 мая на выезде сыграет с «Арсеналом».