Лаури Марьямяки: Преимущество Финляндии перед США – в опыте игроков
Главный тренер сборной Финлянции Лаури Марьямяки поделился ожиданиями от четвертьфинального матча с командой США на чемпионате мира.
Игра в Кельне начнется в четверг в 17:15 мск.
«Американская команда показывает качественный хоккей на этом чемпионате. Мы должны показать свою лучшую игру, если хотим победить. Мы неважно начали турнир - проиграли, к примеру, Франции. Но я уверен в нашей команде, мы покажем борьбу в завтрашнем матче. Мы должны сыграть дисциплинированно, чтобы сдержать атаки американской сборной. Конечно, наше преимущество в опыте игроков. Думаю, это может нам помочь», - сказал специалист.
Матч
Место и дата
18 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция
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