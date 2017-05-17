«Зенит» – «Краснодар». Лунев получил травму колена

О характере травмы голкипера «Зенита» Андрея Лунева, полученной в матче 29-го тура РФПЛ против «Краснодара», сообщил главный тренер сине-бело-голубых Мирча Луческу.



- Сможет ли поехать в сборную травмированный Лунев? Что с ним?

- Он повредил колено. После игры сложно говорить об этом. Если он не смог играть - что-то серьезное. Завтра будет понятно, что с ним и как будем его лечить, - приводит слова Луческу корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, при отражении мяча после штрафного удара на 42-й минуте Лунев не смог продолжить игру. Вместо него на поле вышел Юрий Лодыгин.

В матче 29-го тура чемпионата России «Зенит» дома обыграл «Краснодар» со счетом 1:0. Единственный мяч в составе сине-бело-голубых на 12-й минуте матча с передачи Мигеля Данни забил Артем Дзюба.

Подопечные Мирчи Луческу занимают третье место в турнирной таблице с 58 очками, команда Игоря Шалимова идет на пятой строчке, имея в активе 46 баллов.

В заключительном туре РФПЛ петербуржцы в Москве сыграют с «Локомотивом», «Краснодар» в Томске встретится с «Томью». Оба матча состоятся 21 мая и начнутся в 15:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.