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«Зенит» – «Краснодар». Лунев получил травму колена

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

О характере травмы голкипера «Зенита» Андрея Лунева, полученной в матче 29-го тура РФПЛ против «Краснодара», сообщил главный тренер сине-бело-голубых Мирча Луческу.

- Сможет ли поехать в сборную травмированный Лунев? Что с ним?
- Он повредил колено. После игры сложно говорить об этом. Если он не смог играть - что-то серьезное. Завтра будет понятно, что с ним и как будем его лечить, - приводит слова Луческу корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, при отражении мяча после штрафного удара на 42-й минуте Лунев не смог продолжить игру. Вместо него на поле вышел Юрий Лодыгин.  

В матче 29-го тура чемпионата России «Зенит» дома обыграл «Краснодар» со счетом 1:0. Единственный мяч в составе сине-бело-голубых на 12-й минуте матча с передачи Мигеля Данни забил Артем Дзюба.

Подопечные Мирчи Луческу занимают третье место в турнирной таблице с 58 очками, команда Игоря Шалимова идет на пятой строчке, имея в активе 46 баллов.

В заключительном туре РФПЛ петербуржцы в Москве сыграют с «Локомотивом», «Краснодар» в Томске встретится с «Томью». Оба матча состоятся 21 мая и начнутся в 15:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.  

Матч

Зенит - Краснодар - 1:0 (1:0)

Голы

Дзюба 12 (1:0).

Состав

Зенит: Лунев (Лодыгин, 45), Кришито, Смольников, Нету, Жирков (Ломбертс, 90), Маурисио (Юсупов, 75), Жулиано, Хави Гарсия, Данни, Кокорин, Дзюба

Краснодар: Синицын, Гранквист, Рамирес, Мартынович, Перейра (Вандерсон, 57), Газинский, Каборе (Жоаозиньо, 75), Мамаев, Классон, Петров (Лаборде, 88), Смолов

Предупреждения:

Хави Гарсия, 61 - Каборе, 71

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

17 мая 19:30, Петровский, Текстовая трансляция

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