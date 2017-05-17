Луческу прервал пресс-конференцию после вопроса про Кокорина и назвал журналистов «глупыми»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прервал пресс-конференцию после матча 29-го тура РФПЛ против «Краснодара».

- Как бы вы оценили сезон Александра Кокорина?

- Я не буду комментировать игроков, - сказал Луческу и встал из-за стола для пресс-конференций. - Stupid people (Глупые люди - перевод с англ. яз.), - добавил Луческу, уходя из зала.

Напомним, Кокорин вышел на игру с «Краснодаром» с первых минут и провел весь матч.

«Зенит» дома обыграл «Краснодар» со счетом 1:0. Единственный мяч в составе сине-бело-голубых на 12-й минуте матча с передачи Мигеля Данни забил Артем Дзюба.

Подопечные Мирчи Луческу занимают третье место в турнирной таблице с 58 очками, команда Игоря Шалимова идет на пятой строчке, имея в активе 46 баллов.

В заключительном туре РФПЛ петербуржцы в Москве сыграют с «Локомотивом», «Краснодар» в Томске встретится с «Томью». Оба матча состоятся 21 мая и начнутся в 15:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.