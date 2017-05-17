Гаджи Гаджиев: Качество игры «Амкара» было чуть получше

Янн Мвила: С ЦСКА сложно играть в полном составе, а в меньшинстве тем более

Полузащитник казанского «Рубина» Янн Мвила считает, что футболисты его клуба солидно провели первый тайм в матче чемпионата России с московским ЦСКА, но не должны были допускать удаления в начале второго тайма.