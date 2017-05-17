Гаджи Гаджиев: Качество игры «Амкара» было чуть получше
На пресс-конференции после матча «Арсенал» - «Амкар» (0:0) главный тренер гостей Гаджи Гаджиев отметил плохую реализацию моментов своей командой.
- Был матч команд из нижней части турнирной таблицы, которые стараются подняться. Много эмоций, много борьбы, но качества не хватает. У нас качество было чуть получше, но этого недостаточно, чтобы забивать голы. Мы не забиваем уже долго, наверное, пять выходов один на один было за последние игры, и сегодня тоже был момент в концовке. Но не забили.
Матч
Состав
Арсенал: Габулов, Григалава, Хагуш, Беляев, Сунзу, Максимов, Александров, Боурчану, Горбатенко, Думбия, Шевченко (Расич, 69)
Амкар: Хомич, Милькович, Идову, Занев, Конде, Зайцев, Комолов (Прокофьев, 76), Гол, Йовичич, Гасилин (Костюков, 63), Бодул
Предупреждения:
Григалава, 89 - Милькович, 73; Костюков, 77
Судья:
Владимир Москалёв (Россия)
Место и дата
17 мая 19:30, Арсенал, Онлайн-трансляция