«Шахтер» обыграл киевское «Динамо» в финале Кубка Украины
Футболисты
донецкого «Шахтера» в финальном матче Кубка Украины переиграли «Динамо» из Киева.
Встреча,
прошедшая в среду в Харькове на стадионе «Металлист», завершилась победой «горняков»
со счетом 1:0. На 80-й минуте точный удар нанес бразилец Марлос. Отметим, что в
начале встречи он не смог реализовать пенальти.
Таким образом, «Шахтер» в 11-й раз в своей истории выиграл Кубок Украины. Столько же раз в этом турнире побеждало киевское «Динамо».
Матч
Голы
Марлос 80 (1:0).
Состав
Шахтер: Пятов, Срна, Ракицкий, Кучер, Исмаили, Степаненко, Бернард (Зубков, 90), Марлос, Коваленко (Малышев, 84), Феррейра (Ордец, 90), Тайсон
Динамо К: Коваль, Антуньеш, Вида, Кадар (Цыганков, 84), Пантич, Морозюк, Сидорчук (Рыбалка, 67), Гармаш, Шепелев, Беседин, Ярмоленко
Незабитые пенальти
Марлос (Шахтер), 8
Предупреждения:
Срна, 55; Феррейра, 77; Пятов, 90 - Сидорчук, 54; Кадар, 77; Гармаш, 90
Судья:
Константин Труханов (Украина)
Место и дата
17 мая 21:00, Металлист, Онлайн-трансляция