«Шахтер» обыграл киевское «Динамо» в финале Кубка Украины

Футболисты донецкого «Шахтера» в финальном матче Кубка Украины переиграли «Динамо» из Киева.

Встреча, прошедшая в среду в Харькове на стадионе «Металлист», завершилась победой «горняков» со счетом 1:0. На 80-й минуте точный удар нанес бразилец Марлос. Отметим, что в начале встречи он не смог реализовать пенальти.

Таким образом, «Шахтер» в 11-й раз в своей истории выиграл Кубок Украины. Столько же раз в этом турнире побеждало киевское «Динамо».