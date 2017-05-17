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«Шахтер» обыграл киевское «Динамо» в финале Кубка Украины

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты донецкого «Шахтера» в финальном матче Кубка Украины переиграли «Динамо» из Киева.

Встреча, прошедшая в среду в Харькове на стадионе «Металлист», завершилась победой «горняков» со счетом 1:0. На 80-й минуте точный удар нанес бразилец Марлос. Отметим, что в начале встречи он не смог реализовать пенальти.

Таким образом, «Шахтер» в 11-й раз в своей истории выиграл Кубок Украины. Столько же раз в этом турнире побеждало киевское «Динамо».

Матч

Шахтер - Динамо К - 1:0 (0:0)

Голы

Марлос 80 (1:0).

Состав

Шахтер: Пятов, Срна, Ракицкий, Кучер, Исмаили, Степаненко, Бернард (Зубков, 90), Марлос, Коваленко (Малышев, 84), Феррейра (Ордец, 90), Тайсон

Динамо К: Коваль, Антуньеш, Вида, Кадар (Цыганков, 84), Пантич, Морозюк, Сидорчук (Рыбалка, 67), Гармаш, Шепелев, Беседин, Ярмоленко

Незабитые пенальти

Марлос (Шахтер), 8

Предупреждения:

Срна, 55; Феррейра, 77; Пятов, 90 - Сидорчук, 54; Кадар, 77; Гармаш, 90

Судья:

Константин Труханов (Украина)

Место и дата

17 мая 21:00, Металлист, Онлайн-трансляция

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