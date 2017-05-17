Дмитрий Кудряшов: Расстроился поражением сборной России в матче против команды США
Российский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов рассказал, что расстроился результатом матча между сборными России и США (3:5) на чемпионате мира по хоккею.
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Вы следите за чемпионатом мира по
хоккею?
- Сейчас нет времени смотреть телевизор, я занят тренировками. Но удалось посмотреть матч против американцев. Очень расстроился поражением нашей команды. Может это было случайностью, но результат говорит сам за себя. Я сам спортсмен, знаю, что без поражений не бывает. Главное — не опускать руки и двигаться дальше.
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