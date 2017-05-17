Дмитрий Кудряшов: Расстроился поражением сборной России в матче против команды США

Российский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов рассказал, что расстроился результатом матча между сборными России и США (3:5) на чемпионате мира по хоккею.

- Вы следите за чемпионатом мира по хоккею?

- Сейчас нет времени смотреть телевизор, я занят тренировками. Но удалось посмотреть матч против американцев. Очень расстроился поражением нашей команды. Может это было случайностью, но результат говорит сам за себя. Я сам спортсмен, знаю, что без поражений не бывает. Главное — не опускать руки и двигаться дальше.