Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Урал1 : 2Локомотив
Футбол  Спартак3 : 0Терек
Футбол  Анжи1 : 2Ростов
Футбол  Зенит1 : 0Краснодар
Футбол  Рубин0 : 2ЦСКА
Футбол  Шахтер1 : 0Динамо Киев
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дмитрий Кудряшов: Расстроился поражением сборной России в матче против команды США

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов рассказал, что расстроился результатом матча между сборными России и США (3:5) на чемпионате мира по хоккею.

- Вы следите за чемпионатом мира по хоккею?
- Сейчас нет времени смотреть телевизор, я занят тренировками. Но удалось посмотреть матч против американцев. Очень расстроился поражением нашей команды. Может это было случайностью, но результат говорит сам за себя. Я сам спортсмен, знаю, что без поражений не бывает. Главное — не опускать руки и двигаться дальше. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Сергей Ващенко
Сергей ВащенкоЗадай вопрос
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Самый веселый матч года, в котором забил даже ваш любимец!Самый веселый матч года, в котором забил даже ваш любимец!В матче молодежного первенства «Зенит» дома обыграл «Анжи» со счетом 6:3. С помощью фото рассказываем, как это было.Полоз, Ерохин, Кудряшов и Джанаев возобновили тренировки с «Ростовом»Футболисты «Ростова», находившиеся в расположении сборной России, вернулись в клуб, который продолжает подготовку к матчу 14-го тура РФПЛ против «Рубина».Александр Гацкан: Кудряшов, Полоз, Новосельцев не слабее тех, кто играл на ЕвроПолузащитник «Ростова» Александр Гацкан поделился впечатлениями от прошедшего во Франции чемпионата Европы.«Спартак-2» победил «Айя-Напу», Обухов сделал дубльВо втором матче на сборе на Кипре «Спартак-2» выиграл у местного клуба «Айя-Напа» (3:1).Кровавое месиво. Главные события в мире боевого спорта за минувшую неделюКровавое месиво. Главные события в мире боевого спорта за минувшую неделюФьюри смыл пояс чемпиона в унитаз, Дуродола пойман на допинге, а Рой Джонс нокаутирован в МосквеАндрей Рябинский: Закрытие РУСАДА не повлияет на рассмотрение дела о допинг-тесте ДуродолыАндрей Рябинский: Закрытие РУСАДА не повлияет на рассмотрение дела о допинг-тесте ДуродолыНигерийский боксер первого тяжелого веса провалил допинг-пробу после победного поединка с российским боксером Дмитрием Кудряшовым.Дмитрий Кудряшов: Боялся подойти к Романцеву, чтобы отпроситься на роды женыПолузащитник «Спартака-2» Дмитрий Кудряшов рассказал, как состоялся его переход в «Спартак» в 2002 году из «Сент-Этьена», а также поделился воспоминаниями о разговоре с бывшим наставником красно-белых Олегом Романцевым.Игроки «Спартака-2» посетили матч Кубка Харламова с «Красной Армией»Игроки «Спартака-2» Дмитрий Кудряшов, Константин Савичев, Николай Фадеев, Антон Ходырев и форвард основного состава Денис Давыдов побывали на матче 1/8 финала Кубка Харламова между МХК «Спартак» и «Красной Армией».Александр Салугин: Ребята в ЦСКА спрашивали: «Папа Гинеру денег занес?»Александр Салугин: Ребята в ЦСКА спрашивали: «Папа Гинеру денег занес?»Вундеркинд из ЦСКА – так писали о нем в 2005‑м. В 16 лет он вышел на поле в главной команде, той, что выиграла Кубок УЕФА. В этом году вместе с «Торпедо» поднялся в премьер-лигу. Об этом и о многом другом игрок поделился в интервью «ССФ».Дмитрий Кудряшов: Как приехал в «Спартак» сбросил 7 килограмм31–летний полузащитник «Спартака-2» Дмитрий Кудряшов рассказал о своих шансах пробиться в основной состав, сообщает «Спорт-Экспресс».«Кудряшов проиграл борьбу с весом. Как и я». Что произошло с перспективными спартаковцами«Кудряшов проиграл борьбу с весом. Как и я». Что произошло с перспективными спартаковцамиБывший президент «Спартака» Андрей Червиченко вспомнил всех молодых игроков, которые появились в команде при нем и которые должны были стать звездами.Кудряшов перешел в «Луч-Энергию»Полузащитник Дмитрий Кудряшов, расторгнувший контракт с московским «Торпедо», продолжит карьеру во владивостокском «Луче-Энергии».Кудряшов покинул «Торпедо»Полузащитник Дмитрий Кудряшов расстался с московским «Торпедо».Александр Салугин: Я готов к уходу из «Торпедо»Нападающий московского «Торпедо» Александр Салугин практически уверен в том, что ему придется покинуть клуб.«Торпедо» подписывает КудряшоваОчередным новобранцем московского «Торпедо» стал 30-летний полузащитник Дмитрий Кудряшов, покинувший в статусе свободного агента нижегородскую «Волгу».Дмитрий Кудряшов: Шансов на продолжение борьбы в Лиге чемпионов у «Спартака» нетБывший игрок московского «Спартака» Дмитрий Кудряшов, ныне выступающий за нижегородскую «Волгу», поделился мнением о красно-белых.Дмитрий Кудряшов: Если «Волга»будет выигрывать два мяча у «Зенита», то не упустит преимуществаЗащитник нижегородской «Волги» Дмитрий Кудряшов поделился мнением о предстоящем матче против «Зенита».Дмитрий Кудряшов: Были готовы к стилю игры «Локомотива»Полузащитник «Волги» Дмитрий Кудряшов объяснил причины поражения от «Локомотива» (0:2) и уточнил, что необходимо улучшать в игре команды.Дмитрий Кудряшов: Бузникин легко адаптируется в «Нижнем Новгороде»Капитан «Нижнего Новгорода» Дмитрий Кудряшов рассказал о том, как проходит адаптация новичка команды Максима Бузникина.«Сатурн» расторг контракт с Дмитрием Кудряшовым«Сатурн» расторг контракт с Дмитрием КудряшовымПодмосковный «Сатурн» по обоюдному согласию расторг контракт с полузащитником Дмитрием Кудряшовым.
Футбол
Мирча Луческу: Впечатление, будто после матча со «Спартаком» Мутко дал судьям знак против «Зенита»
Футбол
Спартаковские болельщики выбежали на поле после матча с «Тереком» (видео)
Футбол
Леонид Федун: Думаю, что Глушаков – лучший игрок чемпионата
Футбол
Виктор Гончаренко: В первые минуты матча ЦСКА действовал зажато
все новости
Дмитрий Кудряшов
Дмитрий Кудряшоввсе новости