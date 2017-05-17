Янн Мвила: С ЦСКА сложно играть в полном составе, а в меньшинстве тем более
Полузащитник
казанского «Рубина» Янн Мвила считает, что футболисты его клуба солидно
провели первый тайм в матче чемпионата России с московским ЦСКА, но не должны
были допускать удаления в начале второго тайма.
«Первый тайм
мы провели солидно, но потом получили красную карточку. С ЦСКА сложно играть в
полном составе, а в меньшинстве тем более. Нельзя было удаляться. Это подвело
нас», - приводит «Р-Спорт» слова Мвила.
«Рубин» в среду в матче 29-го тура в Казани уступил ЦСКА со счетом 0:2. Почти весь второй тайм казанцы играли в меньшинстве после удаления Мийо Цакташа.
Матч
Голы
Витиньо 72 (0:1). Дзагоев 90 (0:2).
Состав
Рубин: Рыжиков, Санчес, Кузьмин (Сонг, 55), Самбрано, Ткачук, Мвила (Ахметов, 87), Цакташ, Камболов, Жонатас, Рочина (Махатадзе, 64), Канунников
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Игнашевич, Щенников (Миланов, 71), Березуцкий В. (Дзагоев, 57), Фернандес, Головин, Вернблум, Натхо, Чалов (Тошич, 89), Витиньо
Удаления:
Цакташ, 49 - нет
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
17 мая 19:30, Казань Арена, Текстовая трансляция