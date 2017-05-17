Янн Мвила: С ЦСКА сложно играть в полном составе, а в меньшинстве тем более

Полузащитник казанского «Рубина» Янн Мвила считает, что футболисты его клуба солидно провели первый тайм в матче чемпионата России с московским ЦСКА, но не должны были допускать удаления в начале второго тайма.

«Первый тайм мы провели солидно, но потом получили красную карточку. С ЦСКА сложно играть в полном составе, а в меньшинстве тем более. Нельзя было удаляться. Это подвело нас», - приводит «Р-Спорт» слова Мвила.

«Рубин» в среду в матче 29-го тура в Казани уступил ЦСКА со счетом 0:2. Почти весь второй тайм казанцы играли в меньшинстве после удаления Мийо Цакташа.