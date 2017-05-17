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Вавринка обыграл Пэра во втором круге турнира в Риме

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка обыграл француза Бенуа Пэра во втором круге турнира серии «Мастерс-1000» в Риме.

Счет встречи, продолжавшейся 1 час 42 минуты, - 6:3, 1:6, 6:3.

Вавринка дважды подал навылет и реализовал два брейк-пойнта из шести. У Пэра пять эйсов, шесть ошибок на подаче и два брейка.

В следующем раунде Вавринка встретится с американцем Джоном Иснером.

Матч

Вавринка С. (Швейцария) - Пэр Б. (Франция) - 6:3, 1:6, 6:3

Место и дата

17 мая 21:00, , Онлайн-трансляция

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