Вавринка обыграл Пэра во втором круге турнира в Риме
Швейцарский теннисист Стэн Вавринка обыграл француза Бенуа Пэра во втором круге турнира серии «Мастерс-1000» в Риме.
Счет встречи, продолжавшейся 1 час 42 минуты, - 6:3, 1:6, 6:3.
Вавринка дважды подал навылет и реализовал два брейк-пойнта из шести. У Пэра пять эйсов, шесть ошибок на подаче и два брейка.
В следующем раунде Вавринка встретится с американцем Джоном Иснером.
Матч
Вавринка С. (Швейцария) - Пэр Б. (Франция) - 6:3, 1:6, 6:3
Место и дата
17 мая 21:00, , Онлайн-трансляция
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