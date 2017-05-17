Валерий Рейнгольд: В «Спартаке» все лучшие. Глушаков – лучший из лучших

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд назвал лучшего игрока красно-белых в этом сезоне.



– Лучшими были все. Я всеми доволен. Для меня никого лучше их нет. Но если выбирать одного, который был чуть лучше остальных, конечно, Денис Глушаков. Квинси Промес, Зе Луиш, все они молодцы. Все внесли лепту в победу «Спартака», но Глушаков – лучший. Он – капитан команды. Он напомнил мне мои молодые годы, когда капитанил Игорь Нетто. Денис Такой же заводной, может менее строгий, но боец и так же ведет за собой. Лучший из лучших, - считает Рейнгольд.

Напомним, что в нынешнем сезоне Глушаков провел 24 матча за «Спартак», в которых забил 8 голов. После 27-го тура «Спартак» стал чемпионом России впервые за 16 лет.