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Валерий Рейнгольд: В «Спартаке» все лучшие. Глушаков – лучший из лучших

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд назвал лучшего игрока красно-белых в этом сезоне.

– Лучшими были все. Я всеми доволен. Для меня никого лучше их нет. Но если выбирать одного, который был чуть лучше остальных, конечно, Денис Глушаков. Квинси Промес, Зе Луиш, все они молодцы. Все внесли лепту в победу «Спартака», но Глушаков – лучший. Он – капитан команды. Он напомнил мне мои молодые годы, когда капитанил Игорь Нетто. Денис Такой же заводной, может менее строгий, но боец и так же ведет за собой. Лучший из лучших, - считает Рейнгольд.

Напомним, что в нынешнем сезоне Глушаков провел 24 матча за «Спартак», в которых забил 8 голов. После 27-го тура «Спартак» стал чемпионом России впервые за 16 лет.

Матч

Спартак - Терек - 3:0 (2:0)

Голы

Глушаков 15 (1:0). Глушаков 19 (2:0). Промес 74 (3:0).

Состав

Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Таски, Ещенко, Промес, Глушаков (Самедов, 70), Попов (Ананидзе, 62), Зобнин, Фернандо, Зе Луиш (Адриано, 65)

Терек: Городов, Анхель, Уциев, Родолфо (Роши, 76), Семёнов, Пирис, Кузяев, Мохаммади, Иванов (Бериша, 90), Лебеденко (Митришев, 83), Мбенг

Предупреждения:

Попов, 23; Промес, 74 - Пирис, 45

Судья:

Кирилл Левников (Россия)

Место и дата

17 мая 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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