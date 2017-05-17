Валерий Рейнгольд: В «Спартаке» все лучшие. Глушаков – лучший из лучших
Бывший нападающий «Спартака»
Валерий Рейнгольд назвал лучшего
игрока красно-белых в этом сезоне.
– Лучшими были все. Я всеми доволен. Для меня никого лучше их нет. Но если выбирать одного, который был чуть лучше остальных, конечно, Денис Глушаков. Квинси Промес, Зе Луиш, все они молодцы. Все внесли лепту в победу «Спартака», но Глушаков – лучший. Он – капитан команды. Он напомнил мне мои молодые годы, когда капитанил Игорь Нетто. Денис Такой же заводной, может менее строгий, но боец и так же ведет за собой. Лучший из лучших, - считает Рейнгольд.
Напомним, что в нынешнем сезоне Глушаков провел 24 матча за «Спартак», в которых забил 8 голов. После 27-го тура «Спартак» стал чемпионом России впервые за 16 лет.
Матч
Голы
Глушаков 15 (1:0). Глушаков 19 (2:0). Промес 74 (3:0).
Состав
Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Таски, Ещенко, Промес, Глушаков (Самедов, 70), Попов (Ананидзе, 62), Зобнин, Фернандо, Зе Луиш (Адриано, 65)
Терек: Городов, Анхель, Уциев, Родолфо (Роши, 76), Семёнов, Пирис, Кузяев, Мохаммади, Иванов (Бериша, 90), Лебеденко (Митришев, 83), Мбенг
Предупреждения:
Попов, 23; Промес, 74 - Пирис, 45
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
17 мая 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция