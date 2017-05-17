«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Саутгемптоном»
Футболисты «Саутгемптона»
в перенесенном матче 28-го тура чемпионата Англии дома сыграли вничью с «Манчестер
Юнайтед».
Встреча,
прошедшая в среду в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри», завершилась без
забитых мячей – 0:0. Отметим, что на шестой минуте итальянский нападающий
хозяев Маноло Габбьядини не реализовал пенальти.
Таким
образом, «Саутгемптон» набрал 46 очков и закрепился на восьмом месте в
турнирной таблице. У «Манчестер Юнайтед» стало 66 очков. «МЮ» идет шестым.
В матчах заключительного 38-го тура «МЮ» 21 мая примет «Кристал Пэлас», а «Саутгемптон» в этот день примет «Сток Сити».
Матч
Саутгемптон - Манчестер Юнайтед - 0:0
Состав
Саутгемптон: Форстер, Соареш (Пье, 69), Таргетт, Стивенс, Йосида, Рэдмонд, Тадич, Дэвис, Уорд-Проуз, Ромеу, Габбьядини (Родригес, 62)
Манчестер Юнайтед: Ромеро, Туанзебе (Кэррик, 64), Смоллинг, Джонс, Байи, Дармиан, Мата (Рэшфорд, 69), Мхитарян, Феллайни (Эррера, 75), Марсьяль, Руни
Предупреждения:
Ромеу, 10; Соареш, 37 - Джонс, 51
Судья:
Майкл Лэсли Дин (Англия)
Место и дата
17 мая 21:45, Сент-Мэрис, Онлайн-трансляция