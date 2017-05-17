«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Саутгемптоном»

Футболисты «Саутгемптона» в перенесенном матче 28-го тура чемпионата Англии дома сыграли вничью с «Манчестер Юнайтед».

Встреча, прошедшая в среду в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри», завершилась без забитых мячей – 0:0. Отметим, что на шестой минуте итальянский нападающий хозяев Маноло Габбьядини не реализовал пенальти.

Таким образом, «Саутгемптон» набрал 46 очков и закрепился на восьмом месте в турнирной таблице. У «Манчестер Юнайтед» стало 66 очков. «МЮ» идет шестым.

В матчах заключительного 38-го тура «МЮ» 21 мая примет «Кристал Пэлас», а «Саутгемптон» в этот день примет «Сток Сити».