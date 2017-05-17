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«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Саутгемптоном»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Саутгемптона» в перенесенном матче 28-го тура чемпионата Англии дома сыграли вничью с «Манчестер Юнайтед».

Встреча, прошедшая в среду в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри», завершилась без забитых мячей – 0:0. Отметим, что на шестой минуте итальянский нападающий хозяев Маноло Габбьядини не реализовал пенальти.

Таким образом, «Саутгемптон» набрал 46 очков и закрепился на восьмом месте в турнирной таблице. У «Манчестер Юнайтед» стало 66 очков. «МЮ» идет шестым.

В матчах заключительного 38-го тура «МЮ» 21 мая примет «Кристал Пэлас», а «Саутгемптон» в этот день примет «Сток Сити».

Матч

Саутгемптон - Манчестер Юнайтед - 0:0

Состав

Саутгемптон: Форстер, Соареш (Пье, 69), Таргетт, Стивенс, Йосида, Рэдмонд, Тадич, Дэвис, Уорд-Проуз, Ромеу, Габбьядини (Родригес, 62)

Манчестер Юнайтед: Ромеро, Туанзебе (Кэррик, 64), Смоллинг, Джонс, Байи, Дармиан, Мата (Рэшфорд, 69), Мхитарян, Феллайни (Эррера, 75), Марсьяль, Руни

Предупреждения:

Ромеу, 10; Соареш, 37 - Джонс, 51

Судья:

Майкл Лэсли Дин (Англия)

Место и дата

17 мая 21:45, Сент-Мэрис, Онлайн-трансляция

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