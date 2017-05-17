«Реал» разгромил «Сельту» и вышел на первое место в примере

«Сельта» дома уступила «Реалу» (1:4) в перенесенном матче 21-го тура чемпионата Испании.

У победителей отличились Криштиану Роналду (10-я и 48-я минуты), Карим Бензема (70-я) и Тони Кроос (88-я), у проигравших - Йон Гвидетти (69-я).

С 62-й минуты хозяева поля играли вдесятером - за вторую желтую карточку был удален Яго Аспас.

Мадридцы набрали 90 очков и вышли на первое место, на три балла опережая «Барселону». Команда из Виго с 44 очками - на 13-й строчке.

В заключительном, 38-м туре «Реал» 21 мая сыграет на выезде с «Малагой», а «Сельта» в тот же день примет «Реал Сосьедад».