«Реал» разгромил «Сельту» и вышел на первое место в примере
«Сельта» дома уступила «Реалу» (1:4) в перенесенном матче 21-го тура чемпионата Испании.
У победителей отличились Криштиану Роналду (10-я и 48-я минуты), Карим Бензема (70-я) и Тони Кроос (88-я), у проигравших - Йон Гвидетти (69-я).
С 62-й минуты хозяева поля играли вдесятером - за вторую желтую карточку был удален Яго Аспас.
Мадридцы набрали 90 очков и вышли на первое место, на три балла опережая «Барселону». Команда из Виго с 44 очками - на 13-й строчке.
В заключительном, 38-м туре «Реал» 21 мая сыграет на выезде с «Малагой», а «Сельта» в тот же день примет «Реал Сосьедад».
Матч
Голы
Роналду 10 (0:1). Роналду 48 (0:2). Гуидетти 69 (1:2). Бензема 70 (1:3). Кроос 88 (1:4).
Состав
Сельта: Альварес, Ронкалья, Кастро, Мальо, Кабрал, Васс, Санчес (Диас М., 72), Систо (Диоп Гуйе, 80), Эрнандес, Аспас, Гуидетти (Бовю, 86)
Реал: Навас, Варан, Рамос, Данило, Марсело, Каземиро (Ковачич, 72), Кроос, Модрич, Иско (Асенсио, 84), Бензема, Роналду
Предупреждения:
Аспас, 38; Кастро, 64; Гуидетти, 66; Мальо, 73; Эрнандес, 85 - Каземиро, 30; Рамос, 85
Удаления:
Аспас, 62 - нет
Судья:
Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)
Место и дата
17 мая 22:00, Эстадио де Балаидос, Онлайн-трансляция