«Ювентус» в третий раз подряд завоевал Кубок Италии, обыграв «Лацио»
Источник: Gettyimages.ru
«Ювентус» в Риме нанес поражение «Лацио» (2:0) в финале Кубка Италии.
У победителей отличились Дани Алвес (12-я минута) и Леонардо Бонуччи (24-я).
Туринцы завоевали почетный трофей третий раз кряду и 12-й раз в истории.
Матч
Голы
Алвес 12 (1:0). Бонуччи 24 (2:0).
Состав
Ювентус: Нето, Кьеллини, Бонуччи, Бардзальи, Алвес, Алекс, Маркизио, Ринкон, Дибала (Лемина, 78), Игуаин, Манджукич
Лацио: Стракоша, Баста (Андерсон, 53), Фортуна, Баштуш, де Врей (Луис Альберто, 69), Милинкович-Савич, Биглия, Пароло (Раду, 21), Лулич, Иммобиле, Кейта
Предупреждения:
Алвес, 86 - нет
Судья:
Паоло Тальявенто (Италия)
Место и дата
17 мая 22:00, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически