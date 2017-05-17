Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Оттава- : -Питтсбург
Хоккей  США- : -Финляндия
Хоккей  Канада- : -Германия
Хоккей  Россия- : -Чехия
Хоккей  Швейцария- : -Швеция
Футбол  Лестер Сити- : -Тоттенхэм
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Ювентус» в третий раз подряд завоевал Кубок Италии, обыграв «Лацио»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Ювентус» в третий раз подряд завоевал Кубок Италии, обыграв «Лацио»
Источник: Gettyimages.ru

«Ювентус» в Риме нанес поражение «Лацио» (2:0) в финале Кубка Италии.

У победителей отличились Дани Алвес (12-я минута) и Леонардо Бонуччи (24-я).

Туринцы завоевали почетный трофей третий раз кряду и 12-й раз в истории. 

Матч

Ювентус - Лацио - 2:0 (2:0)

Голы

Алвес 12 (1:0). Бонуччи 24 (2:0).

Состав

Ювентус: Нето, Кьеллини, Бонуччи, Бардзальи, Алвес, Алекс, Маркизио, Ринкон, Дибала (Лемина, 78), Игуаин, Манджукич

Лацио: Стракоша, Баста (Андерсон, 53), Фортуна, Баштуш, де Врей (Луис Альберто, 69), Милинкович-Савич, Биглия, Пароло (Раду, 21), Лулич, Иммобиле, Кейта

Предупреждения:

Алвес, 86 - нет

Судья:

Паоло Тальявенто (Италия)

Место и дата

17 мая 22:00, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Константин Генич: В Италии с «Ювентусом» бесполезно боротьсяКонстантин Генич: В Италии с «Ювентусом» бесполезно боротьсяКомментатор «Матч ТВ» высказался о победе «Ювентуса» в финале Кубка Италии над «Лацио» (2:0).Букмекеры отдают «Ювентусу» предпочтение перед «Лацио» в финале Кубка ИталииБукмекерские конторы выставили котировки на финал Кубка Италии, в котором сойдутся «Ювентус» и «Лацио».«Тоттенхэм» по инициативе Почеттино готов предложить контракт Дани АлвесуНаставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино готовится к отъезду Кайла Уокера в другой клуб. Об этом сообщает Yahoo.Массимилано Аллегри: Я должен быть уверен, что с Дибалой ничего не случитсяМассимилано Аллегри: Я должен быть уверен, что с Дибалой ничего не случитсяГлавный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри пообщался с представителями СМИ в преддверии финала Кубка Италии.Папа Римский принял «Ювентус» и «Лацио» перед финалом Кубка Италии (фото)Сегодня, 16 мая, Папа Римский Франциск в Клементинском зале Апостольского дворца в Ватикане принял делегации «Ювентуса» и «Лацио», которые сыграют в финале Кубка Италии.«Ювентус» предпримет еще одну попытку приобрести Наингголана«Ювентус» по-прежнему рассчитывает, что летом подпишет контракт с полузащитником «Ромы» Раджой Наингголаном.Георгий Черданцев: Зря Каррера торопился на «Ювентус»Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев оставил запись на своей странице в Twitter после интервью с главным тренером московского «Спартака» Массимо Каррерой.Массимилиано Аллегри: Футболисты «Ювентуса» подумали, что уже стали чемпионамиГлавный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение (1:3) от «Ромы» в матче 36-го тура чемпионата Италии.Лучано Спаллетти: Всегда верил, что «Рома» способна победить «Ювентус»Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти поделился впечатлениями от победы над «Ювентусом» в 36-м туре чемпионата Италии.Даже не думай расслабляться, «Реал»! «Ювентус» проиграл «Роме», но…Даже не думай расслабляться, «Реал»! «Ювентус» проиграл «Роме», но…«Советский спорт» о том, как «Ювентус» мог в 36-м туре серии А стать чемпионом Италии, но проиграл «Роме» - 1:3.«Ювентус» уступил «Роме» и упустил шанс досрочно стать чемпиономМатч 36-го тура чемпионата Италии между «Ромой» и «Ювентусом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Ромы».Массимо Каррера: Буффон заслуживает «Золотой мяч» и победы в Лиге чемпионовГлавный тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил шансы «Ювентуса» на победу в Лиге чемпионов.«Рома» – «Ювентус». Как это былоВ матче 36-го тура чемпионата Италии по футболу «Рома» сыграет с «Ювентусом».«Фиорентина» одержала волевую победу над «Лацио»Футболисты «Фиорентины» переиграли римский «Лацио» в домашнем матче 36-го тура чемпионата Италии.Станислав Черчесов: В финале Лиги чемпионов буду болеть за «Ювентус», желаю победы БуффонуГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов-2016/17.Брых будет судить финал Лиги чемпионов, «Локомотив-Кубань» прошел УНИКС, ЦСКА разгромил «Арсенал». Главные новости дня«Советский спорт» представляет вам краткий обзор главных новостей дня.«Ювентус» выкупил у «Баварии» права на защитника Бенатиа«Ювентус» выкупил у «Баварии» права на защитника Мехди Бенатиа, сообщается на официальном сайте итальянского клуба.Маркизио пропустит матч с «Ромой» из-за травмыПолузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио не сыграет в матче 36-го тура чемпионата Италии против «Ромы». Причина – травма игрока.Кристиан Паскуато: Мне нужно было остаться в «Ювентусе», когда пришел Конте. Но я совершил ошибкуНападающий «Крыльев Советов» Кристиан Паскуато в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от пребывания в туринском «Ювентусе».«Спартак» похож на «Ювентус». Форвард «Крыльев», который играл у Карреры и Конте«Спартак» похож на «Ювентус». Форвард «Крыльев», который играл у Карреры и КонтеНападающий «Крыльев Советов» Кристиан Паскуато – о голе за «Ювентус», «Спартаке» Карреры, обычном Балотелли и особенном Конте.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Саутгемптоном»
Футбол
Валерий Рейнгольд: В «Спартаке» все лучшие. Глушаков – лучший из лучших
Хоккей
Дмитрий Кудряшов: Расстроился поражением сборной России в матче против команды США
Футбол
«Шахтер» обыграл киевское «Динамо» в финале Кубка Украины
все новости
Лацио
Лациокалендарьстатистика
Ювентус
Ювентускалендарьстатистика
Кубок Италии
Кубок Италиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости