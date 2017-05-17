«Монако» обыграл «Сент-Этьен» и стал чемпионом Франции
Футболисты «Монако»
в перенесенном матче 31-го тура чемпионата Франции дома переиграли «Сент-Этьен».
Встреча,
прошедшая в среду в городе Фонвьей на стадионе «Луи II», завершилась со
счетом 2:0 в пользу хозяев поля. В их составе точные удары нанесли Килиан Мбаппе и Жермен.
Таким
образом, «Монако» набрал 92 очка и за тур до конца чемпионата оформил в нем
победу. 86 очков в активе «ПСЖ», который потерял шансы догнать «Монако» и
сохранить чемпионский титул.
«Монако» в
восьмой раз в своей истории стал чемпионом Франции. Рекордсменом по этому
показателю является «Сент-Этьен», побеждавший в национальном чемпионате десять
раз.
В матчах последнего 38-го тура «Монако» 20 мая в гостях сыграет с «Ренном», а «Сент-Этьен» в этот день на выезде сразится с «Нанси».
Матч
Монако - Сент-Этьен - 2:0 (1:0)
Голы
Мбаппе 19 (1:0). Жермен 90 (2:0).
Состав
Монако: Субашич, Сидибе, Менди, Фабиньо, Глик, Эмерсон, Силва (Жермен, 69), Лемар, Моутинью, Мбаппе (Раджи, 90), Фалькао (Каррильо, 88)
Сент-Этьен: Руффье, Лакруа, Погба, Ронаэль, Полома, Теофил-Катерин, Верето, Севе, Лемуан (Роча Сантос, 85), Майга (Клеман, 21), Тофт-Содерлунд (Амума, 68)
Предупреждения:
Судья:
Клеман Турпен (Франция)
Место и дата
17 мая 22:00, Луи II, Онлайн-трансляция