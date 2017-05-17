«Монако» обыграл «Сент-Этьен» и стал чемпионом Франции

Футболисты «Монако» в перенесенном матче 31-го тура чемпионата Франции дома переиграли «Сент-Этьен».

Встреча, прошедшая в среду в городе Фонвьей на стадионе «Луи II», завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. В их составе точные удары нанесли Килиан Мбаппе и Жермен.

Таким образом, «Монако» набрал 92 очка и за тур до конца чемпионата оформил в нем победу. 86 очков в активе «ПСЖ», который потерял шансы догнать «Монако» и сохранить чемпионский титул.

«Монако» в восьмой раз в своей истории стал чемпионом Франции. Рекордсменом по этому показателю является «Сент-Этьен», побеждавший в национальном чемпионате десять раз.

В матчах последнего 38-го тура «Монако» 20 мая в гостях сыграет с «Ренном», а «Сент-Этьен» в этот день на выезде сразится с «Нанси».