Вячеслав Дацик пытался сбежать из зала суда

Вячеслав Дацик, бывший российский боец смешанного стиля и кикбоксер по прозвищу «Рыжий Тарзан», пытался сбежать, когда его конвоировали из зала суда. Об этом сообщается на странице управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошел в среду, 17 мая, в ходе судебного заседания в Петроградском районном суде о продлении Дацику срока содержания под стражей.

Сотрудники ОМОН пресекли попытку Дацика скрыться из-под стражи и задержали подсудимого на месте происшествия.

Дацик с 19 мая 2016 года находится под арестом в следственном изоляторе №1 «Кресты». В отношении него возбуждены уголовные дела по статье 139 УК РФ («Нарушение неприкосновенности жилища») и статье 162 УК РФ («Разбой, совершенный группой лиц с использованием предметов, используемых в качестве оружия»).

Следствие считает, что Дацик выломал дверь в номере петербургского бутик-отеля «Графтио», где находилась жительница Москвы, и выставил ее в коридор. Там женщине удалось вырваться и убежать. Кроме того, националист вместе с единомышленником также ворвался в один из публичных домов Петербурга, заставил проституток раздеться и в таком виде погнал их в отделение полиции. После этого он хотел проделать то же самое в другом заведении, однако был задержан по дороге.

За два месяца до этого Дацик освободился из колонии, где отбывал наказание за серию налетов на салоны сотовой связи.