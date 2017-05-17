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Вячеслав Дацик пытался сбежать из зала суда

Источник:  ВКонтактеКомментарии

Вячеслав Дацик, бывший российский боец смешанного стиля и кикбоксер по прозвищу «Рыжий Тарзан», пытался сбежать, когда его конвоировали из зала суда. Об этом сообщается на странице управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошел в среду, 17 мая, в ходе судебного заседания в Петроградском районном суде о продлении Дацику срока содержания под стражей.

Сотрудники ОМОН пресекли попытку Дацика скрыться из-под стражи и задержали подсудимого на месте происшествия.

Дацик с 19 мая 2016 года находится под арестом в следственном изоляторе №1 «Кресты». В отношении него возбуждены уголовные дела по статье 139 УК РФ («Нарушение неприкосновенности жилища») и статье 162 УК РФ («Разбой, совершенный группой лиц с использованием предметов, используемых в качестве оружия»).

Следствие считает, что Дацик выломал дверь в номере петербургского бутик-отеля «Графтио», где находилась жительница Москвы, и выставил ее в коридор. Там женщине удалось вырваться и убежать. Кроме того, националист вместе с единомышленником также ворвался в один из публичных домов Петербурга, заставил проституток раздеться и в таком виде погнал их в отделение полиции. После этого он хотел проделать то же самое в другом заведении, однако был задержан по дороге.

За два месяца до этого Дацик освободился из колонии, где отбывал наказание за серию налетов на салоны сотовой связи.

На спортивной арене Вячеслав Дацик получил известность получил за победу нокаутом в дебютном поединке над Андреем Орловским в 1999 году, а также за эксцентричное поведение на ринге.

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