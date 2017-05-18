Жозе Моуринью: Сегодня мои игроки показали, что хотят сыграть в финале Лиги Европы
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал выездную ничью с «Саутгемптоном» (0:0) в 28-м туре чемпионата Англии.
«Сегодня нам противостоял хороший соперник - команда, которая хочет побеждать и хорошо завершить сезон. Мы тоже приложили много усилий. Игра всех моих футболистов оставила у меня позитивные эмоции. Отлично смотрелся Серхио (Ромеро, вратарь «МЮ» - прим. ред.), он сыграл выше всяких похвал. В целом команда не была идеальной, но индивидуально сыграла хорошо. Эти игроки показали, что хотят выйти на поле в финале Лиги Европы», - цитирует португальского специалиста BBC Sport.
Напомним, в финале Лиги Европы «МЮ» 24 мая встретится с «Аяксом».
Матч
Саутгемптон - Манчестер Юнайтед - 0:0
Состав
Саутгемптон: Форстер, Соареш (Пье, 69), Таргетт, Стивенс, Йосида, Рэдмонд, Тадич, Дэвис, Уорд-Проуз (Буфал, 77), Ромеу, Габбьядини (Родригес, 62)
Манчестер Юнайтед: Ромеро, Туанзебе (Кэррик, 64), Смоллинг, Джонс, Байи, Дармиан, Мата (Рэшфорд, 69), Мхитарян, Феллайни (Эррера, 75), Марсьяль, Руни
Незабитые пенальти
Габбьядини (Саутгемптон), 6
Предупреждения:
Ромеу, 10; Соареш, 37 - Джонс, 51
Судья:
Майкл Лэсли Дин (Англия)
Место и дата
17 мая 21:45, Сент-Мэрис, Онлайн-трансляция