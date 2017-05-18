Константин Генич: В Италии с «Ювентусом» бесполезно бороться
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич в своем твиттере высказался о победе «Ювентуса» в финале Кубка Италии над «Лацио» (2:0).
– В Италии, конечно, с «Ювентусом» бесполезно бороться! Болельщиков «Юве» можно только поздравить! Суперкоманда собрана! – написал Генич.
«Ювентус» завоевал Кубок страны в 12-й раз в истории и в третий раз подряд.
Стоит отметить, что туринский клуб возглавляет турнирную таблицу серии А за два тура до конца чемпионата. Также «Ювентусу» предстоит сыграть в финале Лиги чемпионов с «Реалом».
В Италии, конечно, с Ювентусом бесполезно бороться! Болельщиков Юве можно только поздравить! Суперкоманда собрана! 👏🏻👏🏻👏🏻🇮🇹🔝⚽️— Константин Генич (@GenichK) 17 мая 2017 г.
Матч
Голы
Алвес 12 (1:0). Бонуччи 24 (2:0).
Состав
Ювентус: Нето, Кьеллини, Бонуччи, Бардзальи, Алвес, Алекс, Маркизио, Ринкон, Дибала (Лемина, 78), Игуаин, Манджукич
Лацио: Стракоша, Баста (Андерсон, 53), Фортуна, Баштуш, де Врей (Луис Альберто, 69), Милинкович-Савич, Биглия, Пароло (Раду, 21), Лулич, Иммобиле, Кейта
Предупреждения:
Алвес, 86 - нет
Судья:
Паоло Тальявенто (Италия)
Место и дата
17 мая 22:00, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция