Константин Генич: В Италии с «Ювентусом» бесполезно бороться

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич в своем твиттере высказался о победе «Ювентуса» в финале Кубка Италии над «Лацио» (2:0).

– В Италии, конечно, с «Ювентусом» бесполезно бороться! Болельщиков «Юве» можно только поздравить! Суперкоманда собрана! – написал Генич.

«Ювентус» завоевал Кубок страны в 12-й раз в истории и в третий раз подряд.

Стоит отметить, что туринский клуб возглавляет турнирную таблицу серии А за два тура до конца чемпионата. Также «Ювентусу» предстоит сыграть в финале Лиги чемпионов с «Реалом».