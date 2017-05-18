Серхио Ромеро: Для «Манчестер Юнайтед» финал Лиги Европы – матч года

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро прокомментировал выездную ничью с «Саутгемптоном» (0:0) в 28-м туре чемпионата Англии.

«Сегодняшний результат важен для нашей команды. Мы не пропустили, значит это хорошо для меня, защитников и всей команды. Это придает нам уверенности перед финалом Лиги Европы. Для нас это - матч года. Нам нужен этот трефей», - сказал аргентинец в эфире Sky Sports.

Напомним, в финале Лиги Европы «МЮ» 24 мая в Стокгольме встретится с «Аяксом».