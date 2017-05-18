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Серхио Ромеро: Для «Манчестер Юнайтед» финал Лиги Европы – матч года

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро прокомментировал выездную ничью с «Саутгемптоном» (0:0) в 28-м туре чемпионата Англии.

«Сегодняшний результат важен для нашей команды. Мы не пропустили, значит это хорошо для меня, защитников и всей команды. Это придает нам уверенности перед финалом Лиги Европы. Для нас это - матч года. Нам нужен этот трефей», - сказал аргентинец в эфире Sky Sports.

Напомним, в финале Лиги Европы «МЮ» 24 мая в Стокгольме встретится с «Аяксом».

Матч

Саутгемптон - Манчестер Юнайтед - 0:0

Состав

Саутгемптон: Форстер, Соареш (Пье, 69), Таргетт, Стивенс, Йосида, Рэдмонд, Тадич, Дэвис, Уорд-Проуз (Буфал, 77), Ромеу, Габбьядини (Родригес, 62)

Манчестер Юнайтед: Ромеро, Туанзебе (Кэррик, 64), Смоллинг, Джонс, Байи, Дармиан, Мата (Рэшфорд, 69), Мхитарян, Феллайни (Эррера, 75), Марсьяль, Руни

Незабитые пенальти

Габбьядини (Саутгемптон), 6

Предупреждения:

Ромеу, 10; Соареш, 37 - Джонс, 51

Судья:

Майкл Лэсли Дин (Англия)

Место и дата

17 мая 21:45, Сент-Мэрис, Онлайн-трансляция

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