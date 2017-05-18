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В Греции матч прерван из-за брошенной банки пива в голову тренера

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч второго тура плей-офф греческой Суперлиги «Панатинаикос» - ПАОК не был доигран из-за брошенной с трибун банки пива, которая попала в голову главного тренера гостевой команды Владимира Ивича.

Встреча была прервана на 58-й минуте при счете 1:0 в пользу хозяев поля, после чего арбитр увел обе команды с поля.

Ивич был доставлен в местную больницу для обследования.

Стоит отметить, что в преддверии этого события главный судья встречи показал по одному из игроков каждой команды по красной карточке.

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