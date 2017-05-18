Джон Терри может продолжить карьеру в «Вест Бромвиче»

Защитник «Челси» Джон Терри может перейти в «Вест Бромвич», сообщает The Telegraph.

По данным издания, инициатором приглашения 36-летнего игрока, у которого летом истекает контракт с лондонским клубом, является главный тренер «дроздов» Тони Пулис. В следующие выходные у него намечена встреча с китайскими владельцами клуба, на которой он попытается убедить их выделить средства на переход Терри.

Ранее сообщалось, что бывший защитник сборной Англии, защищающий цвета «Челси» уже более 20 лет, может продолжить карьеру в «Суонси», «Борнмуте» или одном из китайских клубов.