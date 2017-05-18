Елена Буянова: Обидно, что Сотникова сообщила об уходе к Плющенко через смс

Тренер по фигурному катанию Елена Буянова рассказала о том, как Аделина Сотникова сообщила о начале работы с Евгением Плющенко.

«Весь прошлый сезон я практически не видела Аделину. О том, где она находится, узнавала из интернета. Обидно, что о своем решении она сообщила по телефону, прислав SMS. Зная ее, понимаю - да, ей так проще. Но в жизни нужно уметь пересиливать себя.

Что касается возобновления спортивной карьеры, то пока это беспредметный разговор. Насколько я знаю, со слов самой спортсменки, сейчас она серьезно травмирована, и думаю, что к тренировкам на льду пока не приступала. Не берусь утверждать, но говорят, что каток у Жени нестандартный, а это плохо для спортсменки такого уровня.

О Жене как о тренере ничего не могу сказать, так как для этого надо воспитать хотя бы одного спортсмена. Что представляет собой его школа – рассуждать рано, потому что школа – это тренеры и результаты учеников, а тут все только начинается», - приводит слова Буяновой официальный сайт ФФККР.