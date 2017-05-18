Елена Буянова: Обидно, что Сотникова сообщила об уходе к Плющенко через смс
Тренер по фигурному катанию Елена Буянова рассказала о том,
как Аделина Сотникова сообщила о начале работы с Евгением Плющенко.
«Весь прошлый сезон я практически не видела Аделину. О том,
где она находится, узнавала из интернета. Обидно, что о своем решении она
сообщила по телефону, прислав SMS. Зная ее, понимаю - да, ей так проще. Но в
жизни нужно уметь пересиливать себя.
Что касается возобновления спортивной карьеры, то пока это
беспредметный разговор. Насколько я знаю, со слов самой спортсменки, сейчас она
серьезно травмирована, и думаю, что к тренировкам на льду пока не приступала.
Не берусь утверждать, но говорят, что каток у Жени нестандартный, а это плохо
для спортсменки такого уровня.
О Жене как о тренере ничего не могу сказать, так как для
этого надо воспитать хотя бы одного спортсмена. Что представляет собой его
школа – рассуждать рано, потому что школа – это тренеры и результаты учеников,
а тут все только начинается», - приводит слова Буяновой официальный сайт ФФККР.