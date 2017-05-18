Антон Миранчук: Доставил я команде хлопот, но спасибо ребятам, что выстояли

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук рассказал о дебюте в стартовом составе «Локомотива» в матче 29-го тура чемпионата России против «Урала» (2:1)

- Волнения не было. Чувствовал себя уверенно. Ребята поддерживали, говорили, что все получится.

- Как брат отреагировал, когда узнали стартовый состав?

- Положительно. Понимали всю серьезность матча. Хотели выйти и показать, что игровые связи у нас налажены. Каждый должен делать свою работу, тогда и результат придет.

- Ты располагался немного ниже брата. Привычное место на поле?

- Обычная позиция. Первые минуты было тяжеловато, но постепенно поймали свою игру. Стали появляться моменты. В итоге забили два гола.

- Что было в эпизоде с удалением?

- Первая желтая карточка - спорная, вторая - заслуженная. Конечно, доставил я команде хлопот. Хочу поблагодарить ребят, что выстояли. Очень переживал за команду и понимал, насколько парням тяжело.