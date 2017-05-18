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Антон Миранчук: Доставил я команде хлопот, но спасибо ребятам, что выстояли

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук рассказал о дебюте в стартовом составе «Локомотива» в матче 29-го тура чемпионата России против «Урала» (2:1)

- Волнения не было. Чувствовал себя уверенно. Ребята поддерживали, говорили, что все получится.

- Как брат отреагировал, когда узнали стартовый состав?
- Положительно. Понимали всю серьезность матча. Хотели выйти и показать, что игровые связи у нас налажены. Каждый должен делать свою работу, тогда и результат придет.

- Ты располагался немного ниже брата. Привычное место на поле?
- Обычная позиция. Первые минуты было тяжеловато, но постепенно поймали свою игру. Стали появляться моменты. В итоге забили два гола.

- Что было в эпизоде с удалением?
- Первая желтая карточка - спорная, вторая - заслуженная. Конечно, доставил я команде хлопот. Хочу поблагодарить ребят, что выстояли. Очень переживал за команду и понимал, насколько парням тяжело.

Матч

Урал - Локомотив - 1:2 (0:2)

Голы

Пейчинович 33 (0:1). Фернандеш 44 (0:2 - пен.). Кверквелия 78 (1:2 - автогол).

Состав

Урал: Арапов, Данцев, Балажиц, Новиков, Павленко, Бикфалви, Кулаков, Димитров, Емельянов, Манучарян (Лунгу, 46), Ильин

Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Михалик (Маргасов, 87), Пейчинович, Фернандеш (Коломейцев, 90), Игнатьев, Миранчук А., Миранчук А. (Баринов, 79), Денисов И., Тарасов, Майкон

Предупреждения:

Лунгу, 56; Ильин, 83 - Миранчук А., 54; Миранчук А., 64; Тарасов, 90

Удаления:

нет - Миранчук А., 60

Судья:

Владислав Безбородов (Россия)

Место и дата

17 мая 17:30, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция

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