Антон Миранчук: Доставил я команде хлопот, но спасибо ребятам, что выстояли
Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук рассказал о дебюте
в стартовом составе «Локомотива» в матче 29-го тура чемпионата России против
«Урала» (2:1)
- Волнения не было. Чувствовал себя уверенно. Ребята
поддерживали, говорили, что все получится.
- Как брат
отреагировал, когда узнали стартовый состав?
- Положительно. Понимали всю серьезность матча. Хотели выйти и показать, что игровые связи у нас налажены. Каждый должен делать свою работу, тогда и результат придет.
- Ты располагался
немного ниже брата. Привычное место на поле?
- Обычная позиция. Первые минуты было тяжеловато, но постепенно поймали свою игру. Стали появляться моменты. В итоге забили два гола.
- Что было в эпизоде
с удалением?
- Первая желтая карточка - спорная, вторая - заслуженная. Конечно, доставил я команде хлопот. Хочу поблагодарить ребят, что выстояли. Очень переживал за команду и понимал, насколько парням тяжело.
Матч
Голы
Пейчинович 33 (0:1). Фернандеш 44 (0:2 - пен.). Кверквелия 78 (1:2 - автогол).
Состав
Урал: Арапов, Данцев, Балажиц, Новиков, Павленко, Бикфалви, Кулаков, Димитров, Емельянов, Манучарян (Лунгу, 46), Ильин
Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Михалик (Маргасов, 87), Пейчинович, Фернандеш (Коломейцев, 90), Игнатьев, Миранчук А., Миранчук А. (Баринов, 79), Денисов И., Тарасов, Майкон
Предупреждения:
Лунгу, 56; Ильин, 83 - Миранчук А., 54; Миранчук А., 64; Тарасов, 90
Удаления:
нет - Миранчук А., 60
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
17 мая 17:30, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция