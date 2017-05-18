Квинси Промес: День, который я никогда не забуду

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес после матча 29-го тура чемпионата России с «Тереком» (3:0) на своей странице в социальной сети опубликовал фото с кубком чемпионата России.

«День, который я никогда не забуду», - подписал фото в инстаграме Промес.

Day that I'll never forget! #QP10 #Spartak Публикация от Quincy Promes (@qpromes) Май 17 2017 в 1:29 PDT

Напомним, команда Массимо Карреры, досрочно ставшая чемпионом, набрала 69 очков. В заключительном, 30-м туре «Спартак» 21 мая на выезде сыграет с «Арсеналом».