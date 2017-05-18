Квинси Промес: День, который я никогда не забуду
Полузащитник «Спартака» Квинси Промес после матча 29-го тура
чемпионата России с «Тереком» (3:0) на своей странице в социальной сети
опубликовал фото с кубком чемпионата России.
«День, который я никогда не забуду», - подписал фото в инстаграме Промес.
Напомним, команда Массимо Карреры, досрочно ставшая чемпионом, набрала 69 очков. В заключительном, 30-м туре «Спартак» 21 мая на выезде сыграет с «Арсеналом».
Матч
Голы
Глушаков 15 (1:0). Глушаков 19 (2:0). Промес 74 (3:0).
Состав
Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Таски, Ещенко, Промес, Глушаков (Самедов, 70), Попов (Ананидзе, 62), Зобнин, Фернандо, Зе Луиш (Адриано, 65)
Терек: Городов, Анхель, Уциев, Родолфо (Роши, 76), Семёнов, Пирис, Кузяев, Мохаммади, Иванов (Бериша, 90), Лебеденко (Митришев, 83), Мбенг
Предупреждения:
Попов, 23; Промес, 74 - Пирис, 45
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
17 мая 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция