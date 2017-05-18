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Мугуруса обыграла Остапенко во втором круге турнира в Риме

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса во втором круге турнира в Риме обыграла спортсменку из Латвии Елену Остапенко со счетом 2:6, 6:2, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 47 минут и за это время 23-летняя представительница Испании сделал 3 эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 7 брейков из 12, а в активе ее соперницы 4 подачи на вылет, 10 двойных и 4 брейк-поинта.

В третьем круге Мугуруса встретится с Юлией Гергес (Германия).

Матч

Остапенко Е. (Латвия) - Мугуруса Г. (Испания) - 6:2, 2:6, 1:6

Место и дата

17 мая 23:00, , Онлайн-трансляция

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