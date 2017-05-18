Мугуруса обыграла Остапенко во втором круге турнира в Риме
Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса во втором круге
турнира в Риме обыграла спортсменку из Латвии Елену Остапенко со счетом 2:6,
6:2, 6:1.
Встреча продолжалась 1 час 47 минут и за это время 23-летняя
представительница Испании сделал 3 эйса, допустила 3 двойные ошибки и
реализовала 7 брейков из 12, а в активе ее соперницы 4 подачи на вылет, 10
двойных и 4 брейк-поинта.
В третьем круге Мугуруса встретится с Юлией Гергес (Германия).
Матч
Остапенко Е. (Латвия) - Мугуруса Г. (Испания) - 6:2, 2:6, 1:6
Место и дата
17 мая 23:00, , Онлайн-трансляция
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