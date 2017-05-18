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Вадим Хафизов: У ребят все болит, но они бьются как мужики

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Главный тренер «Сокола» Вадим Хафизов прокомментировал победу над «Химками» в перенесенном матче 27-го тура первенства ФНЛ.

«Намерен биться, – приводит слова Хафизова «Матч ТВ».  Мы с первого тура бьемся. После «Балтики», где имели моменты, но пропустили на 82-й минуте, эмоции были негативные. Тем более у «Химок» была большая ротация состава – мы такой возможности лишены.

Гости выглядели посвежее. Почему игра начиналась так рано, в 15:30 по местному времени? Соперники попросили, чтобы успеть в этот день на самолет. Это ведь была перенесенная игра – «Химки» пошли нам навстречу, когда у нас была эпидемия гриппа.

Катастрофический график с учетом нашей скамейки. После Калининграда мы даже не тренировались. Сломался Климов, заболел Галыш, еще двое попросили замены по ходу матча. У ребят все болит, но они бьются как мужики.

Матч

Сокол - Химки - 1:0 (1:0)

Голы

Семёнов 44 (1:0).

Состав

Сокол: Фёдоров, Семёнов, Ходырев, Васянович, Пасько, Магадиев, Паштов (Шпитальный, 89), Дудолев (Перченок, 70), Романенко (Стурки, 90), Платика, Мануковский

Химки: Цицилин, Шумских, Малания, Мостовой (Пичугин, 79), Лапин, Казаев, Гащенков, Заика, Кузьмичёв, Дворников (Чатович, 55), Петрусев (Алиев, 75)

Предупреждения:

нет - Шумских, 48

Судья:

Артём Чистяков (Россия)

Место и дата

17 мая 14:30, Локомотив, Онлайн-трансляция

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