Вадим Хафизов: У ребят все болит, но они бьются как мужики

Главный тренер «Сокола» Вадим Хафизов прокомментировал победу над «Химками» в перенесенном матче 27-го тура первенства ФНЛ.

«Намерен биться, – приводит слова Хафизова «Матч ТВ». Мы с первого тура бьемся. После «Балтики», где имели моменты, но пропустили на 82-й минуте, эмоции были негативные. Тем более у «Химок» была большая ротация состава – мы такой возможности лишены.

Гости выглядели посвежее. Почему игра начиналась так рано, в 15:30 по местному времени? Соперники попросили, чтобы успеть в этот день на самолет. Это ведь была перенесенная игра – «Химки» пошли нам навстречу, когда у нас была эпидемия гриппа.

Катастрофический график с учетом нашей скамейки. После Калининграда мы даже не тренировались. Сломался Климов, заболел Галыш, еще двое попросили замены по ходу матча. У ребят все болит, но они бьются как мужики.