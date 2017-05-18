Вадим Хафизов: У ребят все болит, но они бьются как мужики
Главный тренер «Сокола» Вадим Хафизов прокомментировал
победу над «Химками» в перенесенном матче 27-го тура первенства ФНЛ.
«Намерен биться, – приводит слова Хафизова «Матч ТВ». Мы с первого тура бьемся. После «Балтики»,
где имели моменты, но пропустили на 82-й минуте, эмоции были негативные. Тем
более у «Химок» была большая ротация состава – мы такой возможности лишены.
Гости выглядели посвежее. Почему игра начиналась так рано, в
15:30 по местному времени? Соперники попросили, чтобы успеть в этот день на
самолет. Это ведь была перенесенная игра – «Химки» пошли нам навстречу, когда у
нас была эпидемия гриппа.
Катастрофический график с учетом нашей скамейки. После Калининграда мы даже не тренировались. Сломался Климов, заболел Галыш, еще двое попросили замены по ходу матча. У ребят все болит, но они бьются как мужики.
Матч
Голы
Семёнов 44 (1:0).
Состав
Сокол: Фёдоров, Семёнов, Ходырев, Васянович, Пасько, Магадиев, Паштов (Шпитальный, 89), Дудолев (Перченок, 70), Романенко (Стурки, 90), Платика, Мануковский
Химки: Цицилин, Шумских, Малания, Мостовой (Пичугин, 79), Лапин, Казаев, Гащенков, Заика, Кузьмичёв, Дворников (Чатович, 55), Петрусев (Алиев, 75)
Предупреждения:
нет - Шумских, 48
Судья:
Артём Чистяков (Россия)
Место и дата
17 мая 14:30, Локомотив, Онлайн-трансляция