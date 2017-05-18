Макссимилиан Аллегри: Мы должны похвалить парней за отличную игру
Главный тренер «Ювентуса» Макссимилиан Аллегри поделился
впечатлениями от победы над «Лацио» (2:0) в финале Кубка Италии.
«Мы должны похвалить парней за отличную игру и невероятную
первую половину встречи. Футболисты «Лацио» тоже заслуживают комплимент за
проведенный сезон
«Юве» сыграл не аккуратно в воскресенье с «Ромой» (1:3), поэтому у нас впереди очень важная игра с «Кротоне» на пути к титулу чемпионата Италии», - приводит слова Аллегри Football Italia.
Матч
Голы
Алвес 12 (1:0). Бонуччи 24 (2:0).
Состав
Ювентус: Нето, Кьеллини, Бонуччи, Бардзальи, Алвес, Алекс, Маркизио, Ринкон, Дибала (Лемина, 78), Игуаин, Манджукич
Лацио: Стракоша, Баста (Андерсон, 53), Фортуна, Баштуш, де Врей (Луис Альберто, 69), Милинкович-Савич, Биглия, Пароло (Раду, 21), Лулич, Иммобиле, Кейта
Предупреждения:
Алвес, 86 - нет
Судья:
Паоло Тальявенто (Италия)
Место и дата
17 мая 22:00, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция