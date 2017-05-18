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Полиция сообщила, что не допустила серьезных правонарушений на матче «Спартак» - «Терек»

Источник:  ТАССКомментарии

Полиция не допустила серьезных нарушений правопорядка во время матча 29-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Тереком» (3:0) в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по столице.

«Столичные полицейские обеспечили охрану общественного порядка в ходе подготовки и проведения футбольного матча между командами «Спартак» (Москва) - «Терек» (Грозный). Все попытки нарушения общественного порядка незамедлительно пресекались сотрудниками полиции. Виновные лица привлечены к административной ответственности», - сказал собеседник агентства.

После матча прошло награждение «Спартака» кубком победителя чемпионата России, для болельщиков был открыт доступ на поле для совместного празднования.

Матч

Спартак - Терек - 3:0 (2:0)

Голы

Глушаков 15 (1:0). Глушаков 19 (2:0). Промес 74 (3:0).

Состав

Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Таски, Ещенко, Промес, Глушаков (Самедов, 70), Попов (Ананидзе, 62), Зобнин, Фернандо, Зе Луиш (Адриано, 65)

Терек: Городов, Анхель, Уциев, Родолфо (Роши, 76), Семёнов, Пирис, Кузяев, Мохаммади, Иванов (Бериша, 90), Лебеденко (Митришев, 83), Мбенг

Предупреждения:

Попов, 23; Промес, 74 - Пирис, 45

Судья:

Кирилл Левников (Россия)

Место и дата

17 мая 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция



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