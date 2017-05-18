Полиция сообщила, что не допустила серьезных правонарушений на матче «Спартак» - «Терек»

Полиция не допустила серьезных нарушений правопорядка во время матча 29-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Тереком» (3:0) в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по столице.

«Столичные полицейские обеспечили охрану общественного порядка в ходе подготовки и проведения футбольного матча между командами «Спартак» (Москва) - «Терек» (Грозный). Все попытки нарушения общественного порядка незамедлительно пресекались сотрудниками полиции. Виновные лица привлечены к административной ответственности», - сказал собеседник агентства.

После матча прошло награждение «Спартака» кубком победителя чемпионата России, для болельщиков был открыт доступ на поле для совместного празднования.





