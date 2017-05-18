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Леонарду Жардим: Чемпионство во Франции – самый важный трофей в моей карьере

Источник:  L'EquipeКомментарии

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим поделился впечатлениями от победы над «Сент-Этьеном» (2:0), которая принесла монегаскам чемпионство Франции.

«Победа в чемпионате команды, которая не являлась фаворитом - это большой успех.

Пожалуй, это самый важный трофей в моей тренерской карьере. Чемпионство «Монако» ценнее последних четырех побед «Пари Сен-Жермен» во Франции, потому что чемпионство «ПСЖ» – это уже обычное дело», - приводит слова Жардима L'Equipe.

Матч

Монако - Сент-Этьен - 2:0 (1:0)

Голы

Мбаппе 19 (1:0). Жермен 90 (2:0).

Состав

Монако: Субашич, Сидибе, Менди, Фабиньо, Глик, Эмерсон, Силва (Жермен, 69), Лемар, Моутинью, Мбаппе (Раджи, 90), Фалькао (Каррильо, 88)

Сент-Этьен: Руффье, Лакруа, Погба, Ронаэль, Полома, Теофил-Катерин, Верето, Севе, Лемуан (Роча Сантос, 85), Майга (Клеман, 21), Тофт-Содерлунд (Амума, 68)

Предупреждения:

Силва, 67 - Лакруа, 78

Судья:

Клеман Турпен (Франция)

Место и дата

17 мая 22:00, Луи II, Онлайн-трансляция

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