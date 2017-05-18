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«Уотфорд» отказался от кандидатуры Слуцкого

Источник:  The TelegraphКомментарии

Английский футбольный клуб «Уотфорд» отказался от кандидатуры бывшего тренера ЦСКА Леонида Слуцкого, сообщает The Telegraph.

По информации источника, руководство «Уотфорда» отказалось от российского специалиста в пользу португальца Марку Силвы, который возглавляет «Халл Сити».

Напомним, сегодня стало известно, что главный тренер футбольного клуба из графства Хартфордшир Вальтер Мадзарри покинет команду по окончании сезона, под его руководством «шершни» после 37 матчей набрали 40 очков и занимают 16-е место в турнирной таблице.

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