Зинедин Зидан: Самая сложная часть сезона у нас впереди
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился
впечатлениями от победы над «Сельтой» (4:1) в перенесенном матче 27-го тура
чемпионата Испании.
«Мы дали некоторым футболистам отдохнуть, мы провели хороший
первый тайм, но во втором тайме мы были еще лучше. Мы сделали большую игру,
теперь нужно думать о следующей.
Потому что самая сложная часть сезона у нас впереди. Сегодняшняя победа очень важна. Мы отдали много сил, теперь нужно восстановиться и начать подготовку к «Малаге», - приводит слова Зидана Marca.
Матч
Голы
Роналду 10 (0:1). Роналду 48 (0:2). Гуидетти 69 (1:2). Бензема 70 (1:3). Кроос 88 (1:4).
Состав
Сельта: Альварес, Ронкалья, Кастро, Мальо, Кабрал, Васс, Санчес (Диас М., 72), Систо (Диоп Гуйе, 80), Эрнандес, Аспас, Гуидетти (Бовю, 86)
Реал: Навас, Варан, Рамос, Данило, Марсело, Каземиро (Ковачич, 72), Кроос, Модрич, Иско (Асенсио, 84), Бензема, Роналду
Предупреждения:
Аспас, 38; Кастро, 64; Гуидетти, 66; Мальо, 73; Эрнандес, 85 - Каземиро, 30; Рамос, 85
Удаления:
Аспас, 62 - нет
Судья:
Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)
Место и дата
17 мая 22:00, Эстадио де Балаидос, Онлайн-трансляция