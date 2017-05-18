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Зинедин Зидан: Самая сложная часть сезона у нас впереди

Источник:  MarcaКомментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился впечатлениями от победы над «Сельтой» (4:1) в перенесенном матче 27-го тура чемпионата Испании.

«Мы дали некоторым футболистам отдохнуть, мы провели хороший первый тайм, но во втором тайме мы были еще лучше. Мы сделали большую игру, теперь нужно думать о следующей.

Потому что самая сложная часть сезона у нас впереди. Сегодняшняя победа очень важна. Мы отдали много сил, теперь нужно восстановиться и начать подготовку к «Малаге», - приводит слова Зидана Marca.

Матч

Сельта - Реал - 1:4 (0:1)

Голы

Роналду 10 (0:1). Роналду 48 (0:2). Гуидетти 69 (1:2). Бензема 70 (1:3). Кроос 88 (1:4).

Состав

Сельта: Альварес, Ронкалья, Кастро, Мальо, Кабрал, Васс, Санчес (Диас М., 72), Систо (Диоп Гуйе, 80), Эрнандес, Аспас, Гуидетти (Бовю, 86)

Реал: Навас, Варан, Рамос, Данило, Марсело, Каземиро (Ковачич, 72), Кроос, Модрич, Иско (Асенсио, 84), Бензема, Роналду

Предупреждения:

Аспас, 38; Кастро, 64; Гуидетти, 66; Мальо, 73; Эрнандес, 85 - Каземиро, 30; Рамос, 85

Удаления:

Аспас, 62 - нет

Судья:

Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)

Место и дата

17 мая 22:00, Эстадио де Балаидос, Онлайн-трансляция

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