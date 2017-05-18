Зинедин Зидан: Самая сложная часть сезона у нас впереди

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился впечатлениями от победы над «Сельтой» (4:1) в перенесенном матче 27-го тура чемпионата Испании.

«Мы дали некоторым футболистам отдохнуть, мы провели хороший первый тайм, но во втором тайме мы были еще лучше. Мы сделали большую игру, теперь нужно думать о следующей.

Потому что самая сложная часть сезона у нас впереди. Сегодняшняя победа очень важна. Мы отдали много сил, теперь нужно восстановиться и начать подготовку к «Малаге», - приводит слова Зидана Marca.