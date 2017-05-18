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Александр Кокорин: Для меня, для города и для «Зенита» непопадание в ЛЧ будет катастрофой

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Форвард «Зенита» Александр Кокорин после матча 29-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (1:0) заявил, что не попадание в Лигу чемпионов будет катастрофой для команды.

«Верим и знаем, что можем попасть в Лигу чемпионов. ЦСКА не упускают такие шансы, тоже будут бороться и стараться победить в последнем матче. Но у нас есть своя игра и будем ждать, как сыграет соперник.

Для меня, для города, для «Зенита» непопадание в Лигу чемпионов будет катастрофой. Все хотят играть в этом турнире.

Тяжело найти этому причину, но скажем так с командами из нижней восьмерки мы потеряли много очков, которых сейчас не хватает.

Когда я забью и что мне мешает? Да ничего не мешает, но повторюсь у меня позиция изменилась, поэтому если Артем будет забивать, а мы будет выигрывать, то в этом нет ничего страшного», – сказал Кокорин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч

Зенит - Краснодар - 1:0 (1:0)

Голы

Дзюба 12 (1:0).

Состав

Зенит: Лунев (Лодыгин, 45), Кришито, Смольников, Нету, Жирков (Ломбертс, 90), Маурисио (Юсупов, 75), Жулиано, Хави Гарсия, Данни, Кокорин, Дзюба

Краснодар: Синицын, Гранквист, Рамирес, Мартынович, Перейра (Вандерсон, 57), Газинский, Каборе (Жоаозиньо, 75), Мамаев, Классон, Петров (Лаборде, 88), Смолов

Предупреждения:

Хави Гарсия, 61 - Каборе, 71

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

17 мая 19:30, Петровский, Текстовая трансляция

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