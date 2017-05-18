Александр Кокорин: Для меня, для города и для «Зенита» непопадание в ЛЧ будет катастрофой

Форвард «Зенита» Александр Кокорин после матча 29-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (1:0) заявил, что не попадание в Лигу чемпионов будет катастрофой для команды.

«Верим и знаем, что можем попасть в Лигу чемпионов. ЦСКА не упускают такие шансы, тоже будут бороться и стараться победить в последнем матче. Но у нас есть своя игра и будем ждать, как сыграет соперник.

Для меня, для города, для «Зенита» непопадание в Лигу чемпионов будет катастрофой. Все хотят играть в этом турнире.

Тяжело найти этому причину, но скажем так с командами из нижней восьмерки мы потеряли много очков, которых сейчас не хватает.

Когда я забью и что мне мешает? Да ничего не мешает, но повторюсь у меня позиция изменилась, поэтому если Артем будет забивать, а мы будет выигрывать, то в этом нет ничего страшного», – сказал Кокорин в эфире телеканала «Матч ТВ».