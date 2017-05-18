Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Оттава4 : 0Питтсбург
Хоккей  США- : -Финляндия
Хоккей  Канада- : -Германия
Хоккей  Россия- : -Чехия
Хоккей  Швейцария- : -Швеция
Футбол  Лестер Сити- : -Тоттенхэм
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Баскетболисты ЦСКА прилетели в Стамбул на «Финал четырех» (видео)

Источник:  ПБК ЦСКАКомментарии

Баскетболисты ЦСКА прилетели в Стамбул, где пройдет «Финал четырех» Евролиги, сообщает официальный сайт московской команды.

Вместе с основной командой в Турцию прибыли члены семей игроков, «молодежка», ДЮБЛ, работники клуба и группа поддержки.

Напомним, армейцы в полуфинале турнира сыграют с «Олимиакосом», встреча состоится 19 мая. В параллельном матче сыграют «Фенербахче» и «Реал».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Почему «Зенит» не платит налоги? Изучаем бюджеты баскетбольных клубовПочему «Зенит» не платит налоги? Изучаем бюджеты баскетбольных клубовЕдиная лига ВТБ обнародовала бюджеты всех российских клубов за сезон 2016-2017. «Советский спорт» изучил порой весьма забавные цифры.Андрей Ватутин: У ЦСКА нет комплекса «Олимпиакоса»Президент ЦСКА Андрей Ватутин поделился ожиданиями от матча с «Олимпиакосом» в «Финале четырех» Евролиги.Президент ЦСКА: Обновление состава? Многое зависит от того, останется ли ТеодосичПрезидент московского ЦСКА Андрей Ватутин дал интервью «Российской газете», рассказав о планах столичного клуба на грядущее лето.Семен Антонов: Итудис максималист, он не дает нам спускуСемен Антонов: Итудис максималист, он не дает нам спускуФорвард ЦСКА рассказал о том, как Димитрис Итудис готовит команду к решающим матчам.Возвращение Лоськова, агент Руни в отеле Моуринью и восстановление Мозякина. Главные новости дня«Советский спорт» представляет главные новости среды.Димитрис Итудис: Поздравляю «Астану» с хорошим сезономГлавный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после победы своей команды над «Астаной» в третьем заключительном матче четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ поблагодарил соперника за борьбу.ЦСКА вышел в полуфинал Единой лиги ВТБ, не проиграв ни одного матча «Астане»Баскетболисты московского ЦСКА нанесли поражение «Астане» в третьем матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ.Единая Лига ВТБ. «Астана» – ЦСКА. Видеотрансляция. ОнлайнСегодня ЦСКА сыграет с «Астаной» третий матч четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.Виталий Фридзон: Даже у боксеров на лице нет столько шрамов, сколько у меняВиталий Фридзон: Даже у боксеров на лице нет столько шрамов, сколько у меняЗащитник ПБК ЦСКА Виталий Фридзон в эксклюзивном интервью рассказал «Советскому спорту» о подготовке к «Финалу четырех» Евролиги.Димитрис Итудис: Надеюсь, наш прогресс продолжится в третьей игре с «Астаной»Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от третьего матча четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Астаной».Виталий Фридзон: У ЦСКА нет «комплекса Спанулиса»Защитник ПБК ЦСКА Виталий Фридзон поделился своими мыслями о сопернике «армейцев» по полуфиналу Евролиги – греческом «Олимпиакосе».Виталий Фридзон: Ради участия в «Финале четырех» ты работаешь весь сезонЗащитник ПБК ЦСКА Виталий Фридзон рассказал «Советскому спорту» о своих эмоциях от участия в «Финале четырех» Евролиги.«Достижение Мессины? Мы должны выигрывать титулы, а не смотреть на имена!»«Достижение Мессины? Мы должны выигрывать титулы, а не смотреть на имена!»Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис рассказал о подготовке команды к «Финалу четырех» Евролиги, который пройдет в Стамбуле с 19 по 21 мая.Димитрис Итудис: Постараемся удивить «Олимпиакос» в полуфиналеГлавный тренер ПБК ЦСКА Димитрис Итудис рассказал о подготовке своей команды к «Финалу четырех» Евролиги.Димитрис Итудис: Хотим доказать нашим фанатам и всей Европе, что ЦСКА голоден до победГлавный тренер ПБК ЦСКА Димитрис Итудис рассказал о подготовке своей команды к «Финалу четырех» Евролиги.Лэнгфорд получит награду самого результативного игрока ЕвролигиАмериканский защитник казанского УНИКСа Кит Лэнгфорд получит специальную награду самому результативному игроку Евролиги по итогам сезона-2016/17, сообщает официальный сайт турнира.Милош Теодосич: Когда играешь в ЦСКА, чувство радости от выхода в «Финал четырех» теряетсяЗащитник ЦСКА Милош Теодосич отметил, что от армейцев ждут только победы в «Финале четырех» Евролиги, и это давит на баскетболистов команды.Димитрис Итудис: «Астана» хорошо сражалась против насГлавный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями после матча против «Астаны» в 1/4 финала Единой лиги ВТБ. Напомним, что его команда победила со счетом 94:74.ЦСКА удвоил преимущество в серии с «Астаной»ЦСКА дома обыграл «Астану» во втором матче ¼ финала плей-офф Единой лиги ВТБ.ЦСКА - «Астана». Видеотрансляция матча. Онлайн«Советский спорт» предлагает вашему вниманию видеотрансляциюматча ¼ финала Единой Лиги ВТБ между ЦСКА и «Астаной».
Футбол
Джон Терри может продолжить карьеру в «Вест Бромвиче»
Футбол
В Греции матч прерван из-за брошенной банки пива в голову тренера
Футбол
Жозе Моуринью: Сегодня мои игроки показали, что хотят сыграть в финале Лиги Европы
Футбол
«Ювентус» в третий раз подряд завоевал Кубок Италии, обыграв «Лацио»
все новости
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Евролига
Евролигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости