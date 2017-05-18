Баскетболисты ЦСКА прилетели в Стамбул на «Финал четырех» (видео)
Баскетболисты ЦСКА прилетели в Стамбул, где пройдет «Финал
четырех» Евролиги, сообщает официальный сайт московской команды.
Вместе с основной командой в Турцию прибыли члены семей игроков, «молодежка», ДЮБЛ, работники клуба и группа поддержки.
Напомним, армейцы в полуфинале турнира сыграют с «Олимиакосом», встреча состоится 19 мая. В параллельном матче сыграют «Фенербахче» и «Реал».
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