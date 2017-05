Хоккеисты «Оттавы» за 1,5 минуты забросили три шайбы в ворота «Питтсбурга» (видео)

Хоккеисты «Оттавы» в первом периоде матча с «Питтсбургом» забросили четыре шайбы, три из которых за полторы минуты.

Счет в матче на 58-й секунде встречи открыл Майк Хоффман, которому ассестировали Александр Барроуз и Кайл Туррис.

На 11-й минуте Марк Мето удвоил преимущество «Сенаторз».

Спустя минут Дерек Брассар забросил третью шайбу в ворота Марка-Андре Флери.

The Canadian Tire Centre is going completely berserk with four celebrations in the first. #PITvsOTT #StanleyCup pic.twitter.com/HlIN1D9V2w — NHL (@NHL) 18 мая 2017 г.

И еще через 24 секунды Зак Смит довел счет первого периода до 4:0. После чего, главный тренер «Пингвинз» Майк Салливан заменил голкипера Марка-Андре Флери на Мэттью Мюррея.

Таким образом, хоккеистам из столицы Канады понадобилось всего 80 секунд, чтобы забросить три шайбы.

Напомним, что в прошлом раунде плей-офф НХЛ нападающие «Вашингтона» Евгений Кузнецов и Александр Овечкин также «Питтсбургу» за 27 секунд забросили две шайбы.