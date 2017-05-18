Кличко объявит решение о продолжении карьеры 27 мая
Украинский боксер Владимир Кличко 27 мая в эфире телеканала
«Интер» в программе «Большой бокс» объявит свое решение о продолжении
профессиональной карьеры.
«Владимир впервые расскажет о своих планах на будущее
после поединка с британцем Энтони Джошуа и даст ответ на главный вопрос,
который волнует всех болельщиков: Продолжит ли он карьеру или закончит на
этом» –
Напомним, в последнем поединке, который прошел 29 апреля на
стадионе «Уэмбли» в Лондоне, украинец потерпел поражение нокаутом в
11-м раунде от британца Энтони Джошуа.
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