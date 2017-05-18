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Кличко объявит решение о продолжении карьеры 27 мая

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Украинский боксер Владимир Кличко 27 мая в эфире телеканала «Интер» в программе «Большой бокс» объявит свое решение о продолжении профессиональной карьеры.

«Владимир впервые расскажет о своих планах на будущее после поединка с британцем Энтони Джошуа и даст ответ на главный вопрос, который волнует всех болельщиков: Продолжит ли он карьеру или закончит на этом» – , сообщает пресс-служба украинского телеканала.

Напомним, в последнем поединке, который прошел 29 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, украинец потерпел поражение нокаутом в 11-м раунде от британца Энтони Джошуа.

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