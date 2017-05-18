Россия – Чехия. Начало текстовой трансляции в 17:15 (мск)
В матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею сборная России
сыграет с командой Чехии.
Встреча пройдет на льду «АккорХотелс Арены» в Париже и
начнется в 17:15 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
В групповом этапе подопечные Олега Знарка с 17-ю очками
заняли второе место в группе А, а чехи расположились на третьей строчке группы
В, имея в активе 13 баллов.
Напомним, в последний раз команды встречались в апреле текущего года в рамках Еврохоккейтура, тогда победу в серии буллитов со счетом 4:3 одержала Россия.
Матч
Место и дата
18 мая 17:15, АккорХотелс Арена, Онлайн-трансляция
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