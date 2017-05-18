Россия – Чехия. Начало текстовой трансляции в 17:15 (мск)

В матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею сборная России сыграет с командой Чехии.

Встреча пройдет на льду «АккорХотелс Арены» в Париже и начнется в 17:15 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

В групповом этапе подопечные Олега Знарка с 17-ю очками заняли второе место в группе А, а чехи расположились на третьей строчке группы В, имея в активе 13 баллов.

Напомним, в последний раз команды встречались в апреле текущего года в рамках Еврохоккейтура, тогда победу в серии буллитов со счетом 4:3 одержала Россия.